مشوار وانجازات كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر



كارلوس كيروش كارلوس كيروش

بين عدد من الأسماء المرشحة لقيادة منتخب مصر خلفًا لحسام البدري، ومفاضلات عدة، جاء اسم كارلوس كيروش ليفاجئ الجميع بكونه المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.



قرر اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا جديدا للمنتخب الوطني خلفا للكابتن حسام البدري.



ويتولى البرتغالي كارلوس كيروش مهام المدير الفني، وضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

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ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل، ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل.ويصل كارلوس كيروش نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.كواليس تعيين كارلوس كيروشالإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق كشف عن كواليس تعيين كيرلوس كيروش في منصب المدير الفني الجديد للمنتخب الأول.وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ فينجادا مستشارا لكيروش وصاحب فكرة ترشيحه مدربا لمنتخب مصر وكيروش يصطحب مساعدين معه”.10 معلومات عن كارلوس كيروش1- من مواليد البرتغال ويبلغ من العم 68 سنة2 - عمل مدربًا على مستوى المنتخبات والأندية بين أوروبا وأمريكا وآسيا3 - عمل مدربًا مساعدًا لأندية كبيرة مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد4 - عمل مديراً فنيا لريال مدريد في موسم 2003 - 20045 - درب منتخب عربي واحد ( الإمارات العربية المتحدة ) عام 1998 -19996 - درب منتخبات البرتغال والإمارات وكولومبيا وجنوب إفريقيا وكولومبيا7 - تمكن من قيادة المنتخب الإيراني للصعود لنهائيات كأس العالم 2018