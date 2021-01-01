مطار الكويت يتعرض لحادث خطير وفقدان 3 أشخاص.. ما القصة؟

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شهد مطار الكويت الجديد - قيد الإنشاء- لحادث خطير حيث وقع انهيار رملي ، حيث تشير الانباء لوجود 3 عمال تحت الأنقاض.



وبحسب صحيفة الراي الكويتية فقد توجهت فرق قوة الإطفاء العام للتعامل مع البلاغ.



وتشير معلومات أولية إلى ظهور جزء من جسم أحد العمال من تحت الأنقاض، حيث جارٍ تأمين إخراجه حياً من قبل رجال الإطفاء، وسط استمرار البحث عن الآخرين، علماً أن عمق حفرة الانهيار 6 أمتار تقريباً.

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وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتية ، الدكتورة رنا الفارس، تفقدت مشروع مطار الكويت الجديد لمعاينة الأضرار التي نتجت جراء حادث الانهيار الرملي.