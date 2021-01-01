

كفتة الدجاج على الفحم كفتة الدجاج على الفحم

يمكن تقديم طريقة عمل كفتة الدجاج على الفحم بجانب الأرز الأبيض أو المكرونة بالصلصة الحمراء او البيضاء، وهي تعتبر من اشهي طرق وصفات تحضير كفتة الفراخ، وهي لا تحتاج إلى الكثير من المكونات، ويمكن تجهيزها في المنزل بوصفة بسيطة وسهلة .



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كفتة الدجاج على الفحم بوصفة سهلة ولذيذة لا تحتاج سوى بعض مكونات بسيطة للحصول على مذاق مختلف، و شهي لكي ينال إعجاب الأطفال والكبار أيضا، وإليكم الوصفة بالتفصيل..





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طريقة عمل كفتة الدجاج على الفحممقادير طريقة عمل كفتة الدجاج على الفحم :½ كيلو (500 جم) دجاج مفروم½ كوب (100 جم) برغل ناعم منقوعبصلة متوسطة مفرومة ناعم2 فص ثوم مفروم2 ملعقة كبيرة (30 مل) زيت زيتون¼ كوب (50 جم) بقدونس طازج مفرومملعقة صغيرة (5 جم) سماق½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بابريكارشة جوزة الطيبملح وفلفل أسودطريقة عمل كفتة الدجاج على الفحم :1- يتم تسخين الفرن عند درجة حرارة 180.2- يصفى البرغل من الماء، ثم يوضع في كيس ويتم طحنه بالنشابة.3- في وعاء كبير، يوضع الدجاج والبرغل وباقي المقادير، ويقلب جيدًا، ثم يغلف الوعاء بكيس.4- يوضع الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة، ثم نخرجه لتشكيل اللحم على شكل أصابع.5- ثم يتم رصها في صينية مدهونة بالزيت، ثم تغطى بورق فويل.6- توضع صينية كفتة الدجاج على الفحم في الفرن لمدة 35 دقيقة، ثم يزال الفويل، وتوضع في الفرن لمدة 10 – 15 دقيقة.