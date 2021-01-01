طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص فاطمة أبو حاتي



الأرز بالكبد والقوانص الأرز بالكبد والقوانص

تعتبر طريقة عمل الارز بالكبد والقوانص فاطمة أبو حاتي من أسهل طرق تحضير هذه الوصفة البسيطة، والتي يمكن تطبيقها في المنزل بأقل التكاليف والمكونات، وفيما يلي سنقوم بنصل وصفات أخرى لأشهر شيفات لطريقة عمل الارز بالكبد والقوانص .



طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص للشيف علاء





مكونات طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص للشيف علاء

أرز بسمتي

مكسرات

ربع كيلو من الكبد والقوانص المقطعة إلى أجزاء صغيرة حسب الرغبة

القليل من زيت الذرة أو الزبدة الطرية

القليل من السكر الأبيض

القليل من الملح والفلفل الأسود ومسحوق القرفة

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طريقة تحضير الارز بالزبيب والكبد والقوانص للشيف علاء1- نضع كمية الأرز البسمتى الموجودة فى كمية مناسبة من المياه الفاترة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ويمكن تركه لمدة أطول.2- نقوم بوضع ملعقة من السكر على النار الهادئة داخل وعاء الطهى ونتركه حتى يتغير لونه.3- ثم نضع القليل من الزيت أو الزبدة، ثم نضيف كأس من الأرز البسمتى ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والقرفة.4- نحرك الخليط بشكل جيد حتى تمام التجانس.5- نقوم بإضافة شوربة الدجاج أو شوربة المرقة الساخنة ونقلب الخليط حتى تمتزج المكونات ونتركه على النار الهادئة حتى يتشرب الأرز الشوربة.6- نضع كمية الزبيب واللوز فى كمية قليلة من المياه الفاترة لمدة لا تزيد على خمسة دقائق.7- ثم نزيل الطبقة الخارجية حبيبات اللوز وتجزأ الحبيبات إلى نصفين.8- نقوم بسلق الكبد والقوانص فى قليل من المياه وبعد تمام النضج، نبدأ بتقسيمها إلى أجزاء صغيرة.طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص اميرة شنبمكونات طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص اميرة شنب2 كوب أرزربع كيلو كبد فراخ مسلوقة مقطعة مكعباتربع كيلو قوانص مسلوقة مقطعة مكعبات1 كوب مكسرات صحيحة1 بصل مفروم ناعم1 ملعقة كبيرة سكر بنىملح وفلفل1 ملعقة صغيرة قرفة زيت ذرةماء مغلىطريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص اميرة شنب1- فى حلة، ونقوم بتشويح الكبد والقوانص مع قليل من الزيت2- يضاف البصل مع ملح وفلفل و قرفة.3- يتم تشويحها لمدة 3 دقائق ثم ضيفى السكر4- تضاف الكبد و القوانص و يقلبوا جيدا .5- نقوم بتحميص المكسرات فى طاسة على النار مع زبدة او زيت6- يضاف الماء و الأرز مع رشة قرفة و ملح وفلفل ونتركه ليغلي7- نخفف درجة الحرارة و يغطى و يترك حتى ينضج ، ثم نقوم بتزين الأرز بالكبد والقوانص بالمكسرات .طريقة عمل الأرز بالخلطة مثل المطاعممكونات طريقة عمل الأرز بالخلطة مثل المطاعم3 أكواب أرز بسمتي منقوع ربع ساعة6 أكواب شوربة ساخنة3 ملاعق كبيرة سكر2 ملعقة كبيرة ماء3 ملاعق صغيرة عسل أسودملحفلفلقرفةمكسرات محمصةزبيبكبدة مكعباتسمنةزيتطريقة عمل الأرز بالخلطة مثل المطاعم1- نضع حلة على النار، ثم نقوم بوضع السكر والماء مع التقليب من وقت لآخر للحصول على لون ذهبي.2- نضع الشوربة وملح وفلفل وقرفة والعسل حتى الغليان.3- يضاف الأرز بعد تصفيته من أي ماء بوضع زيت مع التقليب جيدا حتى الغليان.4- تهدئة النار نهائي حتى التسوية.5- نقوم بوضع طاسة على النار، مع إضافة الكبدة وملح وفلفل وقرفة مع التقليب.6- نقوم بوضع طاسة فيها سمنة تسخن ثم بوضع المكسرات والزبيب مع التقليب جيدا حتى يتحول لونهم إلى الذهبي.7- تضاف المكونات على بعضها البعض ثم يقدم الأرز بالخلطة مثل المطاعم .طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص سنة أولى مطبخمكونات طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص سنة أولى مطبخأرزكبد وقوانصبصلسمنةحليبقشطةماجيملحفلفل أسودطريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص سنة أولى مطبخ1- غسل الأرز جيدا لإزالة الشوائب، ثم يترك في ماء نظيف لمدة 30 دقيقة.2- ثم تقوم بتنظيف الكبد والقوانص بالماء والملح والخل وإزالة أي دهون بها ثم نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة.3- أحضري وعاءً مناسبا وضعي به البصل المفروم مع السمن، وضعيه على النار مع التقليب جيدا حتى يتغير اللون.4- يضاف إليه الكبد والقوانص حتى يتغير لونها مع إضافة الملح والفلفل الأسود.5- يضاف نصف كوب ساخن إلى الوعاء حتى السلق.6- نحضر قدر ونضع به كوب حليب سائل وملعقتين سمن والقليل من الملح والفلفل الأسود ومكعب ماجي، ثم يرفعوا على النار حتى تمام الغليان.7- نحضر صينية ونضع بها مسحة زيت أو سمن حسب الرغبة، ثم بعد جفاف ماء الكبد والقوانص يتم وضعها في الصينية مع الأرز مع التقليب ثم نسكب الحليب المغلي.8- ثم يتم ضبط الفرن على درجة حرارة متوسطة بمثابة 180، ثم ندخل الصينية بها وتترك حتى تمام النضج بعد مرور ثلاثين دقيقة.9- ثم تخرج الصينية من الفرن وينثر عليها القليل من سائل الحليب، ثم تدخل مرة أخرى لجف وتخرج بشكل نهائية ويوضع عليها طبقة من القشطة ثم يتم تشغيل الشواية الخاص بالفرن وإدخال الصينية حتى يتغير وجهها للون الأحمر.10- ثم تخرج صينية الأرز بالكبد القوانص وتقطع وتقدم.