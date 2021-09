تسريب مواصفات الكمبيوتر المحمول Microsoft Surface Go 3 تسريب مواصفات الكمبيوتر المحمول Microsoft Surface Go 3

بعد أن أكدت شركة مايكروسوفت أنها ستعلن رسميا عن جهاز الكمبيوتر المحمول Microsoft Surface Go 3 يوم 22 سبتمبر، ظهر الآن تسريب جديد يكشف عن المواصفات الرئيسية التي من المتوقع أن يصل بها هذا الجهاز والتي قيل إنها وصلت بفضل الأشخاص الموجودين في WinFuture، وخلال هذا المقال سأعرض عليكم أبرز ما ورد في التسريب.



مواصفات Microsoft Surface Go 3

جهاز الكمبيوتر المحمول القادم سيصل مع شاشة 10.5 بوصة مثل الجهاز السابق مع غلاف من سبائك المغنيسيوم وغطاء لوحة مفاتيح اختياري، بالإضافة إلى أنه سيتوفر بإصدارين على مستوى المعالج الإصدار الأول سيضم معالجا من فئة Intel Pentium Gold 6500Y بجانب ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام والسعر المتوقع له هو 400 دولار أمريكي، أما الإصدار الثاني فسيضم معالج Intel Core i3-10100Y (سرعته الأساسية 1.3 جيجاهرتز ويمكن أن يصل إلى 3.9 جيجاهرتز اعتمادًا على المهمة الحالية) بجانب 8 جيجا رام وسيكون هو الخيار الأكثر تكلفة وسيبلغ سعره حوالي 729 دولارا.



تشترك كلتا وحدات المعالجة المركزية في 32 كيلوبايت من ذاكرة التخزين المؤقت L1 لكل نواة، و256 كيلوبايت من ذاكرة التخزين المؤقت L2 لكل نواة و4 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت المشتركة L3.

وعلاوة على ذلك فإن الكمبيوتر المحمول Microsoft Surface Go 3 سيصل مع محرك أقراص SSD قابل للترقية تمامًا كما هو الحال في Surface Pro 7+ الأكبر وSurface Pro X، ومن المتوقع أن يكون أول جهاز يعمل بنظام Windows 11 بشكل مسبق وذلك بالرغم من أن هذا غير مرجح نظرا لأن Microsoft Surface Go 3 من المفترض أن يكون جهازا اقتصاديا.وتشير التوقعات إلى أن شركة مايكروسوفت ستعلن عن جهاز كمبيوتر محمول جديد من نوع Surface بجانب الجهاز الرئيسي للحدث Microsoft Surface Go 3، ومن المتوقع أن تظهر المزيد من المعلومات في الأيام القليلة القادمة قبل يوم 22 سبتمبر.