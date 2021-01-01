

GeekBench تكشف عن المواصفات الرئيسية للهاتف Galaxy Wide 5 GeekBench تكشف عن المواصفات الرئيسية للهاتف Galaxy Wide 5

ظهر اليوم هاتف جديد من سامسونج يدعى Galaxy Wide 5 على منصة اختبارات الأداء GeekBench بالمعالج Dimensity 700، وتشير التقارير إلى أن هذا الهاتف سيتوفر بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة المقبلة وأيضا قد يأتي إلى أسواق أخرى تحت مسمى Galaxy F42 5G، وفي هذا المقال الجديد دعونا نستعرض مواصفات الهاتف Galaxy Wide 5 التي تم الكشف عنها.



الهاتف Galaxy Wide 5 ظهر بنموذج رقم SM-E426S وبمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 700 المبني على تقنية 7 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيد الخامس 5G بجانب 6 جيجا رام من الذاكرة العشوائية ونظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من سامسونج، بالإضافة إلى أنه سجل 1513 نقطة في اختبارات الأنوية المتعددة وسجل أيضا 558 نقطة في اختبارات الأنوية الأحادية. وفيما يلي صورة توضح ذلك.



ووفقا لبعض التسريبات السابقة فإن هذا الهاتف الجديد من سامسونج سيتوفر مع شاشة أموليد بشكل النوتش وبجودة FHD+ بالإضافة إلى أنه سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل و4 كاميرات في الواجهة الخلفية، ويقال إنه سيضم كاميرا رئيسية Wide وكاميرا فائقة الاتساع ultrawide بجانب كاميراتين واحدة ماكرو Macro والأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق depth، مع العلم بأنه سيدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية من خلال الكاميرا الأمامية، وسيدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K من خلال الكاميرا الخلفية.

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وبذلك نكون قد عرضنا عليكم أبرز ما ورد في تقرير GeekBench بخصوص الهاتف Samsung Galaxy Wide 5، ونتوقع أن تخرج الشركة وتكشف عن بعض التفاصيل الرسمية التي تخص هذا الهاتف قبل الإعلان الرسمي.