تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Infinix Zero X Pro

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تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Infinix Zero X Pro

في ظل استعداد شركة إنفينيكس للإعلان عن الهاتفين Infinix Zero X وInfinix Zero X Pro، ظهر تسريب جديد يكشف عن المواصفات الرئيسية للهاتف الرائد عن هذه السلسلة القادمة حيث سيصل مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بكسل ومعالج جديد من ميديا تيك وشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة للغاية سنتعرف عليها خلال هذا المقال.

المواصفات الرئيسية للهاتف Infinix Zero X Pro
هاتف إنفينيكس الجديد سيتوفر مع شاشة Super Amoled حجمها 6.7 بوصة بدقة 2460×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى أن الهاتف Infinix Zero X Pro سيحتوي على 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 108 ميجا بكسل والكاميرا الخاصة بالتصوير المقرب تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وتدعم التكبير الرقمي حتى 60 مرة، والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل(الكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية)، والهاتف سيحتوي كذلك على كاميرا أمامية تتواجد في ثقب صغير في المنتصف وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارا في الثانية.

الهاتف Infinix Zero X Pro سيصل كذلك بالمعالج الجديد MediaTek Helio G96 المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر والذي يدعم شبكات الاتصال حتى الجيل الرابع 4G فقط، وسيتوفر مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجا رام كما أنه سيعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم XOS 7.6.

لم يتم الكشف عن سعة البطارية بينما تم الكشف عن وجود مستشعر لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة وأيضا تم الكشف عن وجود منفذ مخصص لزيادة المساحة التخزينية من خلال بطاقة microSD.
ووفقا لموقع Tech Arena24 فإن الهاتف Infinix Zero X Pro سيصل بشكل رسمي إلى آسيا وإفريقيا في وقت لاحق من هذا الشهر أو في أكتوبر، وهذا يعني أن الشركة ستعلن عن الهاتف بشكل رسمي خلال هذه الفترة.

المصدر: قل ودل

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