

أبل تعلن موعد المؤتمر السنوي لإطلاق أيفون 13 الجديد أبل تعلن موعد المؤتمر السنوي لإطلاق أيفون 13 الجديد

أعلنت أبل رسميًا موعد إطلاق هاتفها الجديد أيفون 13 في الحدث السنوي، الذي سيقام افتراضيًا للعام الثاني، بسبب الجائحة، وفي هذا الوقت يسيطر الفضل على كثير حول تفاصيل هاتف iPhone، خاصة المهتمين بالهواتف المحمولة وعشاقها، وهو ما ستعلنه أبل رسميًا.



المؤتمر الذي سيقام بعد أسبوع هو موعد سنوي مُعتاد دائمًا ما تقدم فيه شركة أبل كثيرًا من المنتجات والتحديثات الجديدة الخاصة بالشركة، وسيقدم الكثير من الأجهزة الحديثة والتقنيات الجديدة، وأبرزها هاتف iPhone 13 وApple Watch 7 وAirPods 3 وiPad Mini 6 وiPad من الجيل التاسع.



كشفت بعض التسريبات أن هاتف آيفون 13 سيأتي باللون الوردي، لكن ربما الصورة التي سربت تكون مُزيفة، لأن هذه الصورة لا تشبه iPhone 12 Pro، لأن وحدة الكاميرا تبدو أوسع، ولكن بافتراض أن هذه ليست خدعة، في هذه الحالة، ربما يكون هذا هو iPhone 13 Pro أو iPhone 13 Pro Max.

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والتسريبات التي ظهرت قبل موعد طرح آيفون 13 ظهرت ببروز سميك، بدلًا من البروز الحالي، وذلك ربما يكون لأسباب جمالية بحتة، وعلى الرغم من كل هذه التسريبات والمواصفات فإن شركة أبل ستعلن الهاتف قريبًا.