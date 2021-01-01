

"واتسآب" يجري تعديلات جوهرية على تطبيقه لهواتف "آيفون" "واتسآب" يجري تعديلات جوهرية على تطبيقه لهواتف "آيفون"

أجرى تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتسآب" تعديلات جوهرية في تطبيقه على هواتف "آيفون".



وأوضح تقرير عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن "واتسآب" يعمل على تعديل تصميم فقاعات الدردشة المعاد تصميمها في إصداره على هواتف "آيفون".



وأشار التقرير إلى أن تلك الميزة، لا تزال قيد التطوير، وسيتم إصدارها في تحديث مستقبلي قريبا لكافة المستخدمين.

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وتتميز تلك الميزة الجديدة بفقاعات الدردشة بلونها الأخضر الجديد بوضعية مختلفة تماما عن الوضعين الداكن والفاتح التقليدي في تطبيق "واتسآب"، وستكون أكبر حجما وأكثر حداثة وتتميز بميزات جديدة مثل معاينة الصور والروابط قبل فتحها.ويتزامن هذا مع عدد من الميزات التي أطلقها واتسآب على هواتف "آيفون"، مثل ميزة اختفاء الرسائل تلقائيا بعد 90 يوما، أو تختفي نهائيا بعد عرضها لمرة واحدة للمستخدم.