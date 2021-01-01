أجرى تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتسآب" تعديلات جوهرية في تطبيقه على هواتف "آيفون".
وأوضح تقرير عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن "واتسآب" يعمل على تعديل تصميم فقاعات الدردشة المعاد تصميمها في إصداره على هواتف "آيفون".
وأشار التقرير إلى أن تلك الميزة، لا تزال قيد التطوير، وسيتم إصدارها في تحديث مستقبلي قريبا لكافة المستخدمين.
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التعليقات على "واتسآب" يجري تعديلات جوهرية على تطبيقه لهواتف "آيفون"
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