

بورش تكشف عن Mission R بقوة 1,073 حصان بورش تكشف عن Mission R بقوة 1,073 حصان

أعلنت بورش عن سيارتها الكهربائية الأحدث Mission R الاختبارية والتي تلمح للمستقبل بمحركات قوية.



تميزت السيارة بتصميم بورش المحافظ مع لمسات مناسبة لسيارة اختبارية تشير إلى منتج مستقبلي، وتأتي الداخلية مخصصة للسباقات بمقعد حاضن ومقود مسطح بشاشة مدمجة ضمن مجموعة من التجهيزات الأخرى.



حملت Mission R محركين كهربائيين ينتجان 626 حصان من المحرك على المحور الخلفي، و429 حصان من المحرك على المحور الأمامي. بالمجموع تطلق السيارة ما يصل لـ1,073 حصان وتستطيع تحقيق تسارع 0-100 كم/س في توقيت مذهل 2.5 ثانية. تصل السرعة القوى للسيارة لـ300 كم/س.

في وقت قريب ستتوفر السيارة لفرق السباقات الخاصة في سباقات بورش. وقد أكدت بورش أن السيارة ستكون متوفرة للعملاء حول العالم. من المتوقع أن يحدث ذلك في 2025 حيث لم تحدد الشركة الموعد رسمياً.











