مرسيدس G-Class 2022 تنطلق رسمياً بتحديثات جديدة

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صورة الخبر: مرسيدس G-Class 2022 تنطلق رسمياً بتحديثات جديدة
مرسيدس G-Class 2022 تنطلق رسمياً بتحديثات جديدة

المربع نت – كشفت مرسيدس عن جي كلاس موديل 2022 في ميونخ بعد يوم من تدشين النسخة الاختبارية الكهربائية.. ويأتي موديل 2022 بمزايا قياسية محدثة لجميع فئات جي كلاس، وتحديثات أخرى خارجية وداخلية واكسسوارات جديدة.

وتهدف الاكسسوارات الجديدة تحت الحزمة الجمالية المسماة “الخط الاحترافي” لتعزيز الطابع الوعر الشرس للسيارة، بتحديثات جمالية للمقدمة والخلفية وجنوط 18 إنش جديدة وإطارات جديدة أكبر حجماً.

وتشمل الاكسسوارات الأخرى حزمة سقف خاصة لتنصيب خيمة فوق سقف السيارة وتحويل الجي كلاس كلاس إلى مركبة تخييم عظيمة.

وحصلت جي كلاس على خيارات إضافية تشمل نوافذ داكنة وإضاءة محيطية بـ 64 لون مختلف بدلاً من 8 لون مسبقاً، والمزيد من الألوان المتوفرة للخارجية والداخلية.

صورة الخبر: مرسيدس G-Class 2022 تنطلق رسمياً بتحديثات جديدة

المصدر: المربع نت

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