بمجرد الحديث عن السيارات الفارهة والفخمة سيأتي على خاطرك العلامة الفاخرة “بنتلى” المعروف عنها أفضل الإصدارات، والتي تلقي حضورا طاغيا بالسوق الإماراتية، ومن بين أفضل طرازاتها جاءت بنتلى بنتايجا موديل 2021 من فئة الـ SUV.
تتمتع سيارة بنتي بنتايجا موديل 2021 بخيارين من المحركات، الأول ثماني الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، يولد قوة 542 حصانا، أما المحرك الثاني 12 سلندر، بسعة 6000 سي سي، يخرج قوة قدرها 626 حصانا، وجميع المحركات متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات، وتعمل بنظام الدفع الرباعي.
تأتي سيارة بنتلي بنتايجا موديل 2021 بحزمة من التجهيزات وأنظمة الأمن والسلامة، منها نظام مساعد اصطفاف السيارات، التحذيرات عند الرجوع إلى الخلف، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، نظام تحكم في مسافة الاصطفاف من الأمام والخلف، مصابيح ليد خلفية وأمامية مع نظام مساعد الضوء العالي، مساعد الضوء العالي، مساعد هبوط المنحدرات، مساحات مزدودة بحساسات مطر، مراقبة ضغط الإطارات.
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التعليقات على لعشاق الفخامة.. مواصفات وسعر بنتلي بنتايجا موديل 2021 في الإمارات| صور
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