أعلنت هيئة الخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن قيام فاعلية مزاد سيارات جمرك مطار القاهرة، منذ أيام، ومؤخرا؛ كشفت الهيئة عن بعض صور السيارات المشاركة بالمزاد الذي سيقام يوم 15 سبتمبر الجاري.
واوضحت هيئة الخدمات الحكومية ، فى بيان صادر لها ان أهم سيارات مزاد جمرك مطار القاهرة ، تشمل سيارات BMW، و هامر ، و ميتسوبيشي باجيرو ، و BMW X6 ، و BMW X5 ، و فولكس فاجن بيتل حديثة ، و مرسيدس E220 ، و هيونداي جيتز .
واضافت الهيئة فى بيانها ، ان السيارات المشاركة بالمزاد يتم ترخيصها خلال أسبوعين لثلاثة أشهر كما أن بعض السيارات يرخص والبعض الآخر لا يرخص.
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التعليقات على سيارات مزاد جمرك مطار القاهرة الدولي.. اعرف التفاصيل
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