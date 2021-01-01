سيارات مزاد جمرك مطار القاهرة الدولي.. اعرف التفاصيل

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صورة الخبر: سيارات مزاد جمرك مطار القاهرة الدولي.. اعرف التفاصيل
سيارات مزاد جمرك مطار القاهرة الدولي.. اعرف التفاصيل

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن قيام فاعلية مزاد سيارات جمرك مطار القاهرة، منذ أيام، ومؤخرا؛ كشفت الهيئة عن بعض صور السيارات المشاركة بالمزاد الذي سيقام يوم 15 سبتمبر الجاري.

واوضحت هيئة الخدمات الحكومية ، فى بيان صادر لها ان أهم سيارات مزاد جمرك مطار القاهرة ، تشمل سيارات BMW، و هامر ، و ميتسوبيشي باجيرو ، و BMW X6 ، و BMW X5 ، و فولكس فاجن بيتل حديثة ، و مرسيدس E220 ، و هيونداي جيتز .

واضافت الهيئة فى بيانها ، ان السيارات المشاركة بالمزاد يتم ترخيصها خلال أسبوعين لثلاثة أشهر كما أن بعض السيارات يرخص والبعض الآخر لا يرخص.

وتابعت هيئة الخدمات الحكومية ، انه على من يرغب في المشاركة بإحدى مزاداتها للسيارة ، لا بد ان يشتري كراسة الشروط والمواصفات، والذى يبلغ سعرها 400 جنيه، وتتوفر بالهيئة العامة للخدمات الحكومية (7 ش الدكتور محمد حامد فهمي، متفرع من شارع التحرير، أمام بنك فيصل الإسلامي، بالدقي).

وتشمل شروط دخول المزاد وشراء كراسة الشروط تقديم البطاقة الشخصية لسيارة استعمال شخصي، أما التجار فيمكنهم المزايدة على عدد من السيارات بالبطاقة الضريبة.

وعقب شراء السيارة خلال الجلسة يتم تسديد 30% من قيمة المبلغ، وتسديد باقي المبلغ خلال 15 يومًا، و فور ظهور أي مشكلة كبيرة في الشاسيه خلال فترة الـ15 يومًا يتم فسخ العقد واسترجاع المبلغ.

صورة الخبر: سيارات مزاد جمرك مطار القاهرة الدولي.. اعرف التفاصيل

المصدر: صدى البلد

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