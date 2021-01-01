تتجه أنظار وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء صوب كويكب ضخم عرضه حوالي 450 قدمًا، من المقرر أن يعبر مدار الأرض يوم الجمعة وفقًا لبيانات التتبع التابعة لـ وكالة ناسا.
من المتوقع أن يصل الجسم والذي سمي بـ " 2021RE" إلى مسافة 3،400،000 ميل من الأرض في 10 سبتمبر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
تم حساب 2021RE على أنه يسافر بسرعة 30،000 ميل في الساعة، وسيكون له تأثير كبير إذا اصطدم بالأرض، في حين يتم قصف الأرض بما يزيد على 100 طن من الصخور الفضائية الصغيرة وغيرها من الحطام بين الكواكب بحجم الحصى الصغيرة كل يوم.
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التعليقات على عرضه 450 قدماً .. كويكب ضخم يعبر الأرض في هذا الموعد
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