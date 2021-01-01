

عرضه 450 قدماً .. كويكب ضخم يعبر الأرض في هذا الموعد عرضه 450 قدماً .. كويكب ضخم يعبر الأرض في هذا الموعد

تتجه أنظار وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء صوب كويكب ضخم عرضه حوالي 450 قدمًا، من المقرر أن يعبر مدار الأرض يوم الجمعة وفقًا لبيانات التتبع التابعة لـ وكالة ناسا.



من المتوقع أن يصل الجسم والذي سمي بـ " 2021RE" إلى مسافة 3،400،000 ميل من الأرض في 10 سبتمبر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



تم حساب 2021RE على أنه يسافر بسرعة 30،000 ميل في الساعة، وسيكون له تأثير كبير إذا اصطدم بالأرض، في حين يتم قصف الأرض بما يزيد على 100 طن من الصخور الفضائية الصغيرة وغيرها من الحطام بين الكواكب بحجم الحصى الصغيرة كل يوم.

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ومن المرجح أن يحترق أي شيء أصغر من سيارة عادية لأنه يدخل في الغلاف الجوي ولا يعتبر أي نوع من التهديد، وتقول وكالة ناسا إنه كل ألفي عام أو نحو ذلك ، فإن نيزكًا بحجم ملعب كرة قدم يمر عبر الغلاف الجوي ويسبب أضرارًا كبيرة.كل بضعة ملايين من السنين سيظهر جسم كبير بما يكفي لتهديد الحضارات، وخلال الأيام القليلة المقبلة من المتوقع أن تمر مجموعة من الأشياء التي تتراوح بين حجم المنزل وحجم طائرة نفاثة بالقرب من الأرض.