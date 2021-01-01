

في أكبر عملية قرصنة إلكترونية بـ تل أبيب.. هاكر يهدد بنشر بيانات 7 ملايين إسرائيلي في أكبر عملية قرصنة إلكترونية بـ تل أبيب.. هاكر يهدد بنشر بيانات 7 ملايين إسرائيلي

ادعى هاكر أنه سرق معلومات شخصية لأكثر من سبعة ملايين إسرائيلي، حصل عليها من خلال هجوم إلكتروني شنه على موقع تابع للحكومة الإسرائيلية.



وبحسب ما ذكره موقع "timesofisrael"،، قال المتسلل الذي يستخدم اسم Sangkancil، إنه سرق البيانات من موقع يدعى CITY4U، الذي تستخدمه السلطات المحلية في إسرائيل لمعالجة المدفوعات مثل ضرائب الممتلكات والغرامات وفواتير الخدمات.



هاكر يدعى سرقة البيانات الشخصية للغالبية العظمى من سكان إسرائيل

وفي حال كانت هذه الادعاءات صحيحة، فسيكون عملية الخرق هذه، أكبر حادثة اختراق أمني وأخطر انتهاكا للخصوصية في تاريخ دولة إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها الحاليين 9.4 مليون نسمة.

قد يعجبك أيضا...

وفي تعليقها على الحادثة، قالت المديرية الوطنية للإنترنت: "إنها تحقق في مزاعم المهاجم، ولكن من المحتمل أن يكون تسريب المستند معلومات قديمة".وقام المهاجم، يوم الاثنين الماضي، بنشر صورًا لوثائق قال إنها تؤكد مزاعمه، والتي شملت عدد كبير من المستندات بما في ذلك بطاقات الهوية لـ 7 مليون مواطن إسرائيلي، ورخص القيادة وفواتير الضرائب، وحسابات ضريبة الأملاك.وقد شارك الهاكر الذي يطلق عليه اسم”Sang Kancil“، والذي من المحتمل أن يكون ماليزي أو اندونيسي الأصل، مثلما يشير لقبه المقتبس من الأساطير الماليزية والإندونيسية، البيانات الشخصية المسروقة على تطبيق تيليجرام وعدد من منتديات القرصنة عبر الإنترنت.وكتب المهاجم الإلكتروني، في إشارة إلى عطلة رأس السنة التي ستبدأ هذا الأسبوع: "هذه هي مفاجأتي الأولى للعام اليهودي الجديد".ويبدو أن الهجوم المزعوم مشابه لاختراق شركة Shirbit للتأمين الإسرائيلية التي وقعت خلال العام الماضي، ويأتي وسط تصاعد عالمي في هجمات برامج الفدية.