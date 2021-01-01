

فيديو جراف.. فائق السرعة| تعرف على مزايا القطار الكهربائي فيديو جراف.. فائق السرعة| تعرف على مزايا القطار الكهربائي

القطار الكهربائي .. تسعى الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لإحداث نقلة حضارية في وسائل النقل بمصر ، وتحقيق التنمية المنشودة، في كافة المجالات، ومنها قطاع النقل، فعملت الدولة على إنشاء مشروع المستقبل القطار الكهربائي السريع، الأول من نوعه في مصر.



ومن المتوقع أن يُحدث القطار الكهربائي السريع ضجة كبيرة في قطاع النقل، ويحقق أمانا أعلى للركاب وتأثيرا أفضل على البيئة، كما يساعد على التنمية الاقتصادية والتجارية للمناطق التي سيمر بها.



الخط الأول من شبكة القطار السريع



تحت متابعة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تم توقيع عقد تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة لمدة 15 عام، وتوفير تمويل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة – الإسكندرية- العلمين- مطروح)

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مواصفات الخط الأوليتم تنفيذ الخط الأول من القطار الكهربائي السريع (السخنة- الإسكندرية- العلمين- مطروح) بطول 660كم، بنظام EPC+F بتكلفة إجمالية تبلغ 4.45 مليار دولار، بعدد 20 محطة منها 8 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية.وتصل السرعة التصميمية للقطار:- مشروع قطار السخنة/ مطروح تبلغ 250 كم /ساعة السرعة التشغيلية 230 كم/الساعة والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/الساعة.-كما تصل سرعة جرارات البضائع الكهربائية إلى 120 كم /ساعة.مسار الخط الأول من القطار السريعسيربط الخط الأول من القطار الكهربائي السريع بين مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، ثم يمتد المسار شرق النيل حتى محطة حلوان، مرورا بالعاصمة الإدارية ومحمد نجيب، ويستمر غرب النيل بداية من محطة جنوب الجيزة ليتكامل مع خط سكك حديد الصعيد وصولاً إلى منطقة أكتوبر لخدمة سكان حدائق أكتوبر و٦ أكتوبر وليتكامل مع الخط الثاني للقطار السريع (أكتوبر – أسوان) ومونوريل السادس من أكتوبر الجاري تنفيذه، ثم يستمر حتى مدينة السادات لخدمة المنطقة الصناعية، ثم وادي النطرون والنوبارية؛ لخدمة نقل المنتجات الزراعية، وصولا إلى برج العرب، ثم يمتد على الساحل الشمالي شرقا إلى العامرية وصولا إلى الإسكندرية، حيث يعتبر ميناء الإسكندرية أهم موانئ الجمهورية على ساحل البحر المتوسط، ثم غربا لخدمة المناطق السياحية بالحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن والضبعة ورأس الحكمة حتى مطروح.