

مراجعة هاتف Google Pixel 5a 5g ..سعر ومواصفات مراجعة هاتف Google Pixel 5a 5g ..سعر ومواصفات

يُعد Google Pixel 5a هو التكرار الثالث لسلسلة Pixel “a” من جوجل الهواتف الذكية القائمة على تجربة Google Pixel المصممة مع وضع نقاط دخول منخفضة التكلفة في الاعتبار.



وعلى الرغم من أنه يحتوي على نفس مجموعة الشرائح وذاكرة الوصول العشوائي والتخطيط ، إلا أن الأبعاد مختلفة قليلاً ، وأقل من فرق المليمتر في كل بُعد، وسعة البطارية أفضل بكثير: حوالي 15٪ أكثر من Pixel 4a 5G. يتكون هيكل الهاتف الآن من هيكل أحادي الجسم من الألمنيوم والراتنج أكثر متانة مثل Pixel 5 كما أن التصميم الجديد مقاوم للماء IP67.



الجسم: 154.9×73.7×7.6 ملم ، 183 جرام ؛ واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 3) ، هيكل من الألومنيوم / البلاستيك ؛ IP67 مقاوم للغبار / الماء (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة).



الشاشة: 6.34 بوصة OLED ، 60 هرتز ، دقة 1080 × 2400 بكسل ، نسبة عرض إلى ارتفاع 20: 9 ، 415 بكسل في البوصة.

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الرقاقة: Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm): Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) ؛ ادرينو 620.الذاكرة: 128 جيجا (غير قابلة للتوسيع) ، 6 جيجا رام.نظام التشغيل / البرنامج: Android 11.الكاميرا الخلفية: عريضة (رئيسية) : 12.2 ميجابكسل ، f / 1.7 ، 27 ملم ، 77 درجة (عريض) ، 1 / ​​2.55 “، 1.4 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS ؛زاوية فائقة الاتساع : 16 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 119 درجة ، 1.0 ميكرومتر.الكاميرا الأمامية: 8 ميجا بيكسل ، f / 2.0 ، 24 ملم ، 83 درجة (عرض) ، 1.12 ميكرومتر.التقاط الفيديو: الكاميرا الخلفية : 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30/60/120 / 240fps ؛ الدوران EIS. الكاميرا الأمامية : 1080p @ 30fps.البطارية: 4680 مللي أمبير. شحن سريع 18 وات.متفرقات: قارئ بصمات الأصابع مثبت في الخلف ؛ 3.5 ملم جاك.تعد كاميرات Google Pixel من أكبر نقاط البيع لهواتف Pixel ، لكنك ستعرف قريبًا أن أجهزتها هي نفسها تمامًا مثل 4a 5G و Pixel 5 ، حرفياً. لا نتوقع أن يكون هناك أي اختلاف كبير في جودة الكاميرا. الأداء لائق أيضًا بشكل متوقع على Snapdragon 765G المقترن بـ 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.وتأتي هذه التغييرات مع ارتفاع الأسعار حيث أن Pixel 5a هي أغلى سلسلة “a” على الإطلاق بسعر 449 دولارًا.ويأتي الهاتف مع كبل شحن USB-C إلى C ، وشاحن 18W USB-C ، ومحول USB-C إلى USB-A الذي تسميه Google “Quick Switch Adapter”. يتيح لك ذلك نقل البيانات من هاتف آخر إلى Pixel 5a.