الحكومة تعد تقرير للاستفادة من مزايا كل محافظة لدعم متخذى القرار

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الحكومة تعد تقرير للاستفادة من مزايا كل محافظة لدعم متخذى القرار

تعمل الحكومة فى تحقيق وبلوغ كل أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. وخاصة بعد ان نجحت مصر خلال السنوات الأخيرة على عدة أصعدة، وعلى رأسها الصعيد الاقتصادى والاجتماعى، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأته الدولة فى 2016 وتحقيق معدلات جيدة نالت ثقة المؤسسات الدولية، وساهم فى رفع معدل النمو الاقتصادى ومكّن الدولة من استعادة الاستقرار الكلى وبناء أساس متين وقوى للاقتصاد، وأن الحكومة ماضية فى تحقيق وبلوغ كل أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

ولاهمية توطين أهداف التنمية المستدامة، تقوم الحكومة حاليًا إعداد تقارير حول توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال إعداد تقرير لكل محافظة، بهدف الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، وتحديد وتحديث قيم المؤشرات على المستوى المحلى، بالإضافة إلى مقارنة ما تم انجازه بمستهدفات المحافظة، ودعم متخذى القرار.وفقا لما اكدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

المصدر: اليوم السابع

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