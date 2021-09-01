

سعر الذهب اليوم في مصر .. سعر الذهب اليوم في مصر ..

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 تراجعاً خلال بداية تعاملات اليوم، مع تراجع أسعار الذهب في البورصات العالمية خلال بداية تعاملات اليوم لتسجل 1818 دولار للأوقية.



سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 والذي يعد العيار الأكثر رواجا وانتشارا في مصر ليسجل حاليا 787 جنيه.



سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 تراجعاً ليبلغ 674 جنيه خلال تعاملات اليوم

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