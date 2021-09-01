

93 مليون برميل مكافئ يومياً.. أهم المعلومات عن إنتاج حقول بتروبل 93 مليون برميل مكافئ يومياً.. أهم المعلومات عن إنتاج حقول بتروبل

يستهدف قطاع البترول تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وحفر الآبار وذلك من أجل زيادة معدلات الإنتاج البترولي "البترول ،الغاز "،حيث شجع تحسن مستويات الأسعار العالمية للبترول والغاز الطبيعي المسال شركات البترول الأجنبية على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف فى ظل تحسن مناخ الاستثمار فى مصر وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالإنتاج من حقول بتروبل خلال عام 2020-2021 وكانت كالتالي ..



1- إجمالى الاستثمارات بلغ 672 مليون دولار .



2- إجمالى الانتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى والمتكثفات بلغ 93 مليون برميل زيت مكافئ يومياً.



3- (944 مليون قدم مكعب غاز و68 ألف برميل زيت خام و11 ألف برميل متكثفات) بالإضافة إلى 285 طن بوتاجاز يومياً .



4- إضافة احتياطيات جديدة بمنطقتى نيدوكو والقرعة من خلال البئرين الاستكشافيين نيدوكو شمال غرب – 1 والقرعة شمال شرق – 1.