مهندس مصري يبتكر روبوت لتحويل الهواء إلى مياه شرب: أنتظر رد «ناسا»

اعتاد الجميع في الآونة الأخيرة على هيمنة التكنولوجيا على العديد من الأمور داخل حياتنا اليومية، لدرجة دفعت العديد من العلماء لابتكار أنواع من الـ«روبوتات» تقوم بعمل البشر، ولكن المهندس المصري محمود الكومي، كان له وجهة مختلفة في ابتكاراته، التي تهدف دائما لصناعة «روبوت» يخدم حياتنا المستقبلة بأشياء ضرورية في الحياة، تمثل آخرها في الـ«روبوت» «أيلو» الذي يعمل على تحويل الهواء إلى مياه صالحة للشرب.
رحلة علمية تنتهي بـ«الروبوت»
رؤية «الكومي» لرحلات وكالة «ناسا» المتعددة إلى المريخ مؤخرا، أملا في استصلاح الكوكب وجعله صالحا للمعيشة؛ دفعته للتفكير في مواكبة الأحداث بابتكار «روبوت» يمكنه تحويل المياه داخل بيئة شبيهة بسطح كوكب المريخ، بحسب ما رواه المهندس الشاب خلال حديثه لـ«الوطن»: «صممت غرفة في المعمل الخاص بتجاربي، تطابق حالة الطقس الخاصة بالكوكب، لتجربة الروبوت داخلها».
9 شهور من العمل المتواصل استغرقها «الكومي» لابتكار الروبوت: «استغرقنا وقتا كبيرا طبعا، خصوصا إنه بيعمل بتقنيات برمجية معينة لتحويل الهواء إلى ماء بتلك الطريقة، بالإضافة لتصميمه بطريقة تجعله يتحمل العمل على سطح المريخ».
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