لفتة إنسانية.. شاب يصنع يدا اصطناعية لصديقه باستخدام طابعة

آخر الأخباراخبار منوعة › لفتة إنسانية.. شاب يصنع يدا اصطناعية لصديقه باستخدام طابعة

صورة الخبر: لفتة إنسانية.. شاب يصنع يدا اصطناعية لصديقه باستخدام طابعة
لفتة إنسانية.. شاب يصنع يدا اصطناعية لصديقه باستخدام طابعة

نجح شاب من نيوجرسي الأميركية مؤخرا، بصناعة يد اصطناعية لصديقه، وذلك باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

وأشار سامي سالفانو البالغ من العمر 14 عاما، إلى أنه أمضى معظم أشهر الصيف وهو يصمم ويطبع يدا اصطناعية لصديقه إيوان كيربي.

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن كيربي قوله: "لقد تمكنت بفضل اليد الاصطناعية من التقاط مفاتيح السيارة من والدتي".

ويقدم ابتكار سالفانو الذي يأمل بدراسة الهندسة في المستقبل، بديلا رخيصا للأطراف الاصطناعية التجارية التي يتراوح سعرها بين 3 آلاف و30 ألف دولار.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لفتة إنسانية.. شاب يصنع يدا اصطناعية لصديقه باستخدام طابعة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
97422

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager