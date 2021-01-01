

يوتيوب وجي ميل.. تطبيقات جوجل لن تعمل على هذه الهواتف بعد 20 يوما يوتيوب وجي ميل.. تطبيقات جوجل لن تعمل على هذه الهواتف بعد 20 يوما

قررت شركة جوجل الأمريكية أنها سوف تحظر قريبًا الوصول إلى بعض خدماتها الأكثر شيوعًا على الهواتف الذكية القديمة.



ويزيل عملاق التكنولوجيا الأمريكي دعم خرائط جوجل ويوتيوب وجيميل والتطبيقات الأخرى من عدد من الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد في وقت لاحق من هذا الشهر.



وتتخذ جوجل خطواتها بوقف خدماتها المذكورة لدفع المستخدمين إلى تحديث هواتفهم أو شراء هاتف محمول جديد، بحسب ما ذكرت الشركة الأمريكية في منشور قصير على موقعها على الإنترنت، وفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية.

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وقال عملاق التكنولوجيا إنه يخطط لمنع المستخدمين من تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بهم على الأجهزة التي تستخدم نظام أندرويد 2.3 اعتبارًا من 27 سبتمبر.إصدار أندرويد 2.3 قديم للغاية، أصدرته جوجل في ديسمبر 2010، وأكدت أنها قررت سحب دعمها له كجزء من جهودها المستمرة للحفاظ على أمان مستخدميها.ويسقط عملاق البحث العالمي بشكل منتظم دعمه للإصدارات القديمة من نظام التشغيل أندرويد حيث يقوم بطرح إصدارات جديدة، وذلك لأن الإصدارات القديمة من أنظمة التشغيل أكثر عرضة للأخطاء والمتطفلين.أحدث إصدار من أندرويد هو أندرويد 11،وصار أندرويد 2.3 قديما للغاية وبه أخطاء كثيرة جدا يعمل المطورون على تفاديها منذ سنوات.في وقت لاحق من هذا الشهر، سيجد أي شخص يستخدم جهازًا يعمل بنظام أندرويد 2.3 أنه غير قادر على تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص به، وسيتلقون رسالة تفيد بوجود خطأ في اسم المستخدم وكلمة المرور، حتى لو قاموا بتوصيل بيانات الاعتماد الصحيحة.وسوف تتوقف أيضًا تطبيقات جوجل الشائعة الأخرى عن العمل، بما في ذلك يوتيوب وبلاي ستور وخرائط جوجل وجيميل وتقويم جوجل.الهواتف التي ستتوقف خدمات جوجل عن العمل عليهاأما عن طرازات الهواتف الذكية التي لن تدعم تشغيل خدمات جوجل نهاية هذا الشهر، فهي:Sony Xperia AdvanceLenovo K800Sony Xperia GoVodafone Smart IISamsung Galaxy S2Sony Xperia PLG SpectrumSony Xperia SLG Prada 3.0HTC VelocityHTC Evo 4GMotorola fireMotorola XT532.وإذا لم تتمكن من ترقية جهازك، فيمكنك دائمًا حل المشكلة عن طريق تسجيل الدخول إلى خدمات مثل يوتيوب عبر متصفحك.