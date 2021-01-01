

ولادة توأم باندا عملاقة معرضة للإنقراض فى حديقة حيوانات مدريد .. صور ولادة توأم باندا عملاقة معرضة للإنقراض فى حديقة حيوانات مدريد .. صور

ولد توأم من حيوان الباندا العملاقة فى حديقة حيوان مدريد، أمس الاثنين، ما يمثل دفعة للجهود الرامية للحفاظ على الباندا المعرضة لخطر الانقراض، وفقا لما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.



وقالت حديقة الحيوان، إن التوأم لم يتم تحديد جنسهما بعد، وهما خامس وسادس مولود لأنثى الباندا المعروفة باسم هوا زوي با وذكرها بينج شينج.



وخرج الوليد الأول للحياة بعد مخاض 4 ساعات، ولحق الثاني به بعد أربع ساعات، في عملية ولادة وصفتها الحديقة بـ"الهادئة"، فيما يعمل فنيان متخصصان من قاعدة تربية الباندا في تشنجدو بالصين، للاطمئنان على صحة التوأمان اللذان ولدا بلون وردي وبلا شعر، وسيعتمدان كليا على أمهما خلال الأشهر الأربعة الأولى من حياتهما.

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وأشارت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية، أن الباندا من أكثر الحيوانات المعرضة للانقراض، وتم إجراء التلقيح الاصطناعي للأنثى هوا زوي با في 12 أبريل ، ولأول مرة من قبل فريق الحفظ التقني الإسباني بالكامل بالتعاون مع مختبر علم الحيوانات المنوية والحفظ بالتبريد في الأنواع البرية والسلالات المهددة بقسم التكاثر الحيواني التابع للمعهد الوطني للبحوث وتكنولوجيا الزراعة والأغذية (INIA) وقسم فسيولوجيا الحيوان في كلية الطب البيطري في UCM الذين يقومون بإجراء التحليلات الهرمونية لتطور الحمل.حمل الباندا طويل جدًا، ويمكن أن يتراوح بين 85 و 185 يومًا ولا يمكن تأكيده إلا في حالة تعاون الأنثى طواعية في الموجات فوق الصوتية، وهو دليل على أنه حتى الآن لم يكن ممكنًا في حالة هوا زوي با، وكانت آخر ولادة في حديقة حيوان مدريد في 30 أغسطس 2016 مع تشولينا.