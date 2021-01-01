

سعر ومواصفات موبايل سامسونج m12.. بـ5 كاميرات و3 ألوان سعر ومواصفات موبايل سامسونج m12.. بـ5 كاميرات و3 ألوان

أطلقت شركة سامسونج، هاتفها الجديد «سامسونج m12»، في الخامس من فبراير 2021، ويأتي الهاتف بشاشة تعمل باللمس مقاس 6.50 بوصة، بدقة 720 × 1600 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9.



ويعمل الموبايل بمعالج ثماني النواة، ويأتي مع 4 أو 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، كما يعمل بنظام «Android» ويتم تشغيله بواسطة بطارية 6000 مللي أمبير في الساعة، بحسب موقع «gadgets» التكنولوجي المتخصص.



4 وواحدة سيلفي.. كاميرات هاتف موبايل سامسونج m12

أما عن كاميرا الهاتف، فإنه يعطي مستخدميه 4 كاميرات خلفية، عبارة عن كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة f / 2.0؛ كاميرا بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2؛ كاميرا بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4، وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4.

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ويحتوي إعداد الكاميرا الخلفية على ضبط تلقائي للصورة، عن الكاميرا الأمامية، كما يضم الهاتف كاميرا أمامية واحدة لصور السيلفي، وذلك بالإضافة إلى مستشعر 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2.يعمل موبايل سامسونج m12، على نظام «One UI Core» الذي يعتمد على نظام «Android»، ويعطي مساحة تخزين داخلية تبدأ من 32 جيجابايت و64 جيجابايت و128 جيجابايت، ويمكن توسيعها عبر بطاقة microSD حتى 1000 جيجابايت، مع فتحة مخصصة.أبعاد هاتف موبايل سامسونج m12هاتف سامسونج المذكور ثنائي الشريحة يقبل بطاقات Nano-SIM، وتبلغ أبعاده حوالي 164.00 × 75.90 × 9.70 ملم (الارتفاع × العرض × السمك)، ويزن 221.00 جرامًا، تم إطلاقه بألوان جذابة مثل الأسود والأزرق والأخضر الزمردي.يشمل موبايل سامسونج m12 خيارات اتصال مثل Wi-Fi وGPS، وBluetooth v5.00، وUSB Type-C، وWi-Fi Direct، و3G و4G.وتتضمن المستشعرات الموجودة في الهاتف مقياس التسارع ومستشعر الإضاءة المحيطة ومستشعر القرب ومستشعر بصمات الأصابع.يبدأ سعر موبايل سامسونج m12 من 2350 جنيها مصريا للنسخة 4 جيجابايت رام، وبمساحة تخزين 128 جيجا بايت، وتصل إلى 3 آلاف جنيه للنسخة التي تدعم 6 جيجابايت رام ومساحة تخزين 128 جيجابايت.