

تحذير لمستخدمي خرائط جوجل.. لن تستفيد من التطبيق في هذه الحالة تحذير لمستخدمي خرائط جوجل.. لن تستفيد من التطبيق في هذه الحالة

أطلقت «جوجل» تحديثًا جديدًا من بعده، سيحتاج مستخدمو خرائط جوجل على أجهزة أيفون إلى الموافقه على بعض الشروط الجديدة وإلا سيتوقف تطبيقهم عن العمل بشكل صحيح.



وسيتلقى المستخدمون خلال هذا الأسبوع، سؤال عما إذا كانوا موافقين على مشاركة بيانات الموقع الخاصة بهم لتحسين الخدمة، وفقًا لموقع MSPoweruser، إذ سيتلقى مستخدمو خرائط «جوجل» هذا السؤال داخل التطبيق.



ومن المنتظر أن يستقبل المستخدمون رسالة مكتوب فيها أنه تعمل بيانات التنقل على تحسين الخرائط، وتستخدم جوجل بيانات التنقل الخاصة بك وبيانات تنقل الأشخاص الآخرين لتحسين الخرائط للجميع.

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وأثناء التنقل، تجمع «جوجل» التفاصيل، مثل موقع GPS والطريق الذي سلكته، ويمكن استخدام هذه البيانات لجعل المعلومات، بما في ذلك ظروف حركة المرور في الوقت الفعلي والاضطرابات، مرئية للآخرين ومساعدتهم في العثور على المسار الأسرع.احذر خسارة مميزات تطبيق الخرائطلن ترتبط تحديثات الخريطة هذه بحسابات المستخدمين على جوجل أو بأجهازتهم، ولكن إذا رفض المستخدم القواعد الجديدة سوف يفقد الوصول إلى ميزات مهمة، تتضمن التنقل المباشر خطوة بخطوة والتعليقات الصوتية، ولكن سوف يظل يحصل على قائمة الاتجاهات بالرغم من ذلك.وتشرح «جوجل» على موقعها الإلكتروني كيف تعمل بيانات التنقل موضحة أنه عند استخدام التنقل خطوة بخطوة في خرائط «جوجل»، تُجمع البيانات للمساعدة، وهي بيانات مثل موقع GPS، ووضع النقل، وتفاصيل التنقل مثل المسار الذي يسلكه المستخدم.جوجل: نحذف بيانات مستخدمينا التي نجمعها بعد معالجتهاتستخدم «جوجل» بيانات المستخدمين بمفردها أو مجتمعة مع الآخرين لتحسين الخرائط، مثل تحسين التنقل، واقتراح طرق بديلة أسرع لتوفير الوقت، وعرض تحديثات في الوقت الفعلي، مثل حركة المرور والاضطرابات، وظروف الطقس.وأكدت «جوجل» على أنها تجمع فقط بيانات التنقل التي تحتاجها لتوفير أفضل تجربة خرائط للجميع، وبعد المعالجة يتم حذفها، كما أنها لا تربط تحديثات الخريطة بحسابات المستخدمين أو أجهزتهم.