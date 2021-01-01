

اتصل بهم وهو نائم.. تاجر مخدرات «مسطول» يسقط في يد الشرطة بشكل غريب اتصل بهم وهو نائم.. تاجر مخدرات «مسطول» يسقط في يد الشرطة بشكل غريب

ألقت الشرطة الألمانية القبض على تاجر مخدرات «غبي»، إذ أرشدهم إلى طريقه بشكل غريب، حيث نام على هاتفه واتصل بالشرطة عن طريق الخطأ.



واستقبلت الشرطة الألمانية مكالمة من تاجر مخدرات في حوالي الساعة 1 صباحًا يوم السبت الماضي، ولم يستطع المسئول عن استقبال المكالمات أن يسمع إلا صوت شخير وأنين الرجل، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.



وآثار هذه الاتصال الشك في نفس ضابط الشرطة، فطلب تتبع الرقم، فوجد أنه ملك شاب يبلغ من العمر 23 عامًا في بلدة فالدبرول التي تقع على بعد حوالي 30 ميلاً شرق مدينة كولونيا الألمانية، وتم إرسال قوة من الشرطة إليه.

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رائحة الحشيش في استقبال الشرطةبمجرد وصول الشرطة إلى منزل الشاب طرقوا الباب ففتحت لهم زميلته في الشقة، البالغة من العمر 21 عامًا، ومن على الباب استقبلت رائحة الحشيش رجال الشرطة.واكتشفت الشرطة أن الذي اتصل بهم نائم على أريكة، وعندما استيقظ لم يكن لديه أي فكرة عن سبب وقوفهم أمامه، وأصر على أنه لم يستدع الضباط حتى فحص سجل مكالماته ووجد أنه في الواقع اتصل برقم الطوارئ عدة مرات.كوكايين وحشيش ونقود.. ممنوعات وجدتها الشرطة في منزل تاجر المخدراتأجرى الضباط تفتيشًا في ممتلكات الشاب بعدما شموا رائحة الحشيش، واكتشفوا أشياء أخرى غير الحشيش، من ضمنها كمية كبيرة من المخدرات والأدوات الأخرى، كما ضبطت الشرطة أقراص مخدرة مثل إكستاسي وكوكايين وأمفيتامينات وموازين، هذا بجاني كمية هائلة من النقود.الكميات التي عثرت عليها الشرطة من المخدرات والأقراص والنقود ليست بكمية صغيرة، إذ وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إنه «الشاب وصديقته يشتبه في أنهما شركاء في تجارة المخدرات».وجدير بالذكر أنه ألقت الشرطة الألمانية القبض على هذه الشاب تاجر المخدرات سابقا بتهمة الاتجار بالمخدرات، ويواجه ومعه صديقته الآن إجراءات جنائية.وذكر المتحدث باسم الشرطة الألمانية أن تاجر المخدرات وشريكته تم الإفراج عنهما بكفالة لحين إجراء مزيد من التحقيقات.