وفاء الحيوانات الأليفة لا ينتهي، فلها من اسمها نصيب دائمًا، وتتكرر وتتنوع مواقف هذه الحيوانات، من الكلاب والقطط، وتتعدد قصص وفائها للبشر، آخر هذه الحكايات هو كلب رفض المغادرة بعد أن غرق صاحبه عن طريق الخطأ أثناء إنقاذ حياته بالقرب من ضفة نهر.
رحلة صيد انتهت بمأساة ومشهد وفاء
الكلب يدعى «نوفا»، وهو كلب لونه أبيض، رافق صاحبه واسمه كلينج سريكاو، في رحلة صيد بالقرب من سد في مدينة ناخون راتشاسيما في تايلاند، وذلك في وقت تعاني منه الدولة من موجة من العواصف.
الكلب انزلق بالخطأ وسقط في الماء، فحاول «كلينج» إنقاذه حيث قفز في النهر، لكنه استطاع إخراج الكلب وفشل هو في الصعود مُجددًا وانزلق في النهر ولم يستطع الخروج من جديد، ما دفع الكلب للبقاء بجانب النهر ينظر يمينًا ويسارًا في محاولة للعثور على صاحبه، بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.
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التعليقات على وفاء حيوان.. كلب «يبكي» أمام النهر بعد غرق صاحبه أثناء إنقاذه
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