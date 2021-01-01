تداول رواد مواقع التواصل فيديو لمغامرة مجنونة قام بها شابان، قفزا فوق سمكة قرش.
وأظهر فيديو صوّر في كوهاست بولاية ماساتشوستس الأميركية، مجموعة من الأصدقاء على متن قارب، يشاهدون سمكة قرش عملاقة، تسبح أسفل منهم.
وفي المقطع، يظهر أحد الشبان وهو يقفز فوق السمكة، في الوقت الذي تفاجئ رفاقه بالعمل الذي قام به.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جنون أم شجاعة؟.. فيديو لشابين يقفزان فوق سمكة قرش
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق