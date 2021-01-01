مش برجع في كلامي.. مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد انتهاء إيقافه



الإعلامى مدحت شلبي الإعلامى مدحت شلبي

تحدث الإعلامى مدحت شلبي، عن جماهير الأهلي، بعد عودته من الإيقاف بسببهم؛ إثر اتهامه بمهاجمة مشجعي المارد الأحمر.







وقال الإعلامى مدحت شلبى في تقديمه لبرنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: “لا يمكن أن أهاجم أي جمهور لأى نادٍ على الإطلاق، وكلهم فوق دماغي، وهذا الأمر لا يعد تراجعا عن كلامى؛ لأن احترامى للجمهور أمر مفروغ منه”.

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وأضاف مدحت شلبى: "نحاول بقدر المستطاع أن نفتح قلبنا مع بعض ولا يؤخذ الكلام في اتجاهات معينة، وكل الكلام اللى بنقوله بهدف المصلحة، ونحاول أن نرسى دعائم السلام الكروى بين الجماهير، ونحاول أن نقلل من بعض الاحتقانات التي لا داعى لها".وتابع مدحت شلبى: "أحد النقاد أو الإعلاميين بيقول إنى زملكاوي ولعبت في ناشئى الزمالك، وهذا شرف لا أدعيه ولكن لم ألعب في الزمالك نهائي، وأنا دربت الأهلي تحت 18 سنة فترة قصيرة من قبل ولم أذكر هذا الكلام من قبل".وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس إيقاف الإعلامي مدحت شلبي بعد ما بدر منه في حق جماهير النادي الأهلي ووصفهم بالبلهاء .جاء ذلك خلال حديثه عن تفويت المباريات في الدوري المصري لصالح نادي الزمالك.وقالت القنوات في بيانها: “انطلاقا من السعي الدائم لتقديم اعلام رياضي هادف ومحتوي يتماشي مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخا لمبدأ إحترام كافة اطياف جماهير كرة القدم المصرية.. فقد قررت إدارة قنوات اون تايم سبورتس وقف ظهور الاعلامي مدحت شلبي والذي يقدم برنامج مساء اون تايم سبورتس علي قناة اون تايم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم".وكان الإعلامي مدحت شلبي هاجم جماهير الاهلي وبعض الإعلاميين عقب تعالي نغمة “ التفويت ” بعد مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين في الدوري المصري.