ملابس وأحذية غير مناسبة لطالبات الجامعة.. خدى بالك وإنتى بتشترى



ملابس وأحذية غير مناسبة لطالبات الجامعة ملابس وأحذية غير مناسبة لطالبات الجامعة

مرحلة دخول الجامعة من أهم المراحل التى تمر بها العديد من الفتيات، حيث تكتمل فيها شخصيتها وتحدد من خلالها مستقبلها المهنى، لذلك تحاول الطالبات أن يكتسبن ثقتهن بأنفسهن من خلال اختيارهن لملابسهن، ولكن قد تخطئ بعضهن فى اختيار الملابس والأحذية المناسبة لارتدائها عند الذهاب للجامعة، ما يتسبب لهن فى الشعور بالحرج، ولتجنب ذلك، نستعرض فى هذا التقرير، مع الاستايليست مصطفى الشافعى، أبرز الممنوعات فى ملابس الفتيات داخل الجامعة والتى حددها كما يلى.







قائمة الممنوعات فى ملابس البنات فى الجامعة

أولاً: الكعب العالى

يعتبر الكعب العالى من أبرز الممنوعات للفتيات داخل الجامعة، بصرف النظر عن أنه يتسبب فى الشعور بالتعب أثناء السير ويقيد من حركة الطالبة داخل الحرم الجامعى، إلا أنه يظهر الفتاة بمظهر مبالغ فيه وبه تكلف واضح، كما أنه يفقدها الكثير من الرقة وغير مناسب تماماً داخل الجامعة، لذلك يفضل ارتداء الصندل أو الكوتشى أو الأحذية المقفولة ذات الكعب المنخفض.

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ثانياً: الترتريجب على الفتيات الابتعاد تماماً عن الملابس البراقة والمليئة بـ"الجليتر" أو الترتر، كما أوضح خبير الأزياء أن هذا النوع من الملابس يعطى شكلا غير لائق داخل الجامعة.ثالثاً: الفساتين المنفوشةوأوضح خبير الأزياء أن الفساتين أو الجيبات المنفوشة، تعتبر من الملابس غير المناسبة تماماً داخل الجامعة، وتعطى انطباع بأن الفتاة ذاهبة لسهرة أو لحفل خطوبة، لذلك يجب على الطالبة ارتداء الفستان الماكس البسيط المصمم من خامة مناسبة لطبيعة الجو وليس به الكثير من التفاصيل التى قد تسبب إزعاجاً لمن يشاهدها.رابعاً: خامة الليجنونوع الأقمشة التى يجب على الفتاة تجنب ارتدائها داخل الجامعة في العموم سواء كانت تيشيرتات أو دريسات أو سروايل مصممة من خامة الليجن، لأنه يكون لاصقاً بشكل مبالغ فيه على الجسم ويبرز تفاصيله، فهذه الخامة مناسبة لارتدائها داخل صالات الألعاب الرياضية أو على الشاطئ.خامساً: الجوارب المخرمةومن القطع التى قد تكون مزعجة للغاية عن رؤيتها داخل الجامعة هى الجوارب المخرمة، فهذه القطعة من الملابس لا تناسب تماماً الحرم الجامعى، فإن ارتدت الفتاة جيب قصيرة وتريد ارتداء جوارب طويلة يجب أن تكون هذه الجوارب إما بلون الجسم أو لون أسود فقط.