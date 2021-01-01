للمرأة.. ماذا يحدث لبشرتك إذا غسلتيها بماء الأرز؟



ماء الأر ماء الأر

ترغب النساء دائما في الظهور بمظهر شباب أصغر من سنهن، لذا يلجأون إلى استخدام العديد من المنتجات، ولكن ماء الأرز يمكنها القيام بذلك بسهولة، وفق ما أورد موقع "brightside".



1. يمنع شيخوخة الجلد المبكرة:

يساعدك استخدام ماء الأرز كمنظف للوجه في التخلص من التجاعيد، كما إنه يعزز إنتاج الكولاجين في بشرتك ويساعدها على البقاء ممتلئًا وشبابًا لفترة أطول، بالإضافة إلى أنه غني بمضادات الأكسدة، مما يجعله سلاحًا قويًا وطبيعيًا ضد التجاعيد المبكرة.



2. يعمل بمثابة حاجب شمس طبيعي:

ماء الأرز له تأثير تبريد طبيعي، وتطبيقه على بشرتك يمكن أن يساعد في تهدئة حروق الشمس وتخفيف التهيج، وثبت أن العناصر الموجودة في الأرز تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس، ويعد التعرض لأشعة الشمس أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لتلف الجلد، ويعتبر استخدام ماء الأرز طريقة سهلة وميسورة التكلفة لحماية وجهك.

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3. يصلح الجلد التالف:ماء الأرز عنصر طبيعي وغير مكلف للعناية بالبشرة يمتلكه معظم الأشخاص بالفعل في مخازنهم، وبالإضافة إلى قدرته على تقليل التجاعيد، يعمل على تحسين تلف الجلد ويمكن استخدامه أيضًا لعلاج بعض الأمراض الجلدية، مثل التهاب الجلد التأتبي.4. يقلل تصبغ الجلد:على الرغم من أن فرط التصبغ عادة ما يكون غير ضار، إلا أن هذه الحالة الجلدية الشائعة قد تكون مزعجة ومحرجة جدًا لبعض الأشخاص، وإذا تركت دون علاج، فقد تؤدي البقع الداكنة في النهاية إلى تفاوت لون البشرة، وثبت أن ماء الأرز يعزز إنتاج الميلانين ويمكن أن يقلل بشكل فعال من فرط التصبغ.5. يجعل بشرتك الدهنية تحت السيطرة:تحتوي العديد من منتجات العناية بالبشرة الدهنية على الكحول الذي يمكن أن يزعج نشاط الغدد الدهنية ويسبب الإفراط في إنتاج الزهم، والذي بدوره سيجعل بشرتك أكثر دهنية.ولكن يعد استخدام ماء الأرز طريقة آمنة لموازنة البشرة الدهنية، حيث يقضي على الدهون الزائدة ولا يجفف بشرتك.6. يحسن بشرتك من الداخل الى الخارج:في حين أن استخدام ماء الأرز موضعيًا يمكن أن يفيد بشرتك بعدة طرق، فإن شربه يمكن أن يساعدك على تغيير بشرتك من الداخل، ويعد ماء الأرز مفيد لعملية الهضم، فهو يحتوي على البريبايوتكس، ومن المعروف أنه يساعد في حالات التسمم الغذائي وعسر الهضم، لأن صحة القناة الهضمية ضرورية للبشرة الجميلة، فإن ماء الأرز هو جرعة سحرية حقًا ستحافظ على بشرتك متوهجة.طريقة عمل ماء الأرز المخمرقومي بشطف الأرز ثم ضيفي 2-3 أكواب من الماء، وبعدها اتركيه في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى 48 ساعة، قم اخلطي الأرز وصفي الماء، ويمكنك تخزين ماء الأرز في وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى 7 أيام واستخدامه كمنظف للبشرة والشعر.