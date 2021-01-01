ضبط مصرى و6 سودانيين أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بأسوان

آخر الأخباراخبار مصر › ضبط مصرى و6 سودانيين أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بأسوان

صورة الخبر: ضبط مصرى و6 سودانيين
ضبط مصرى و6 سودانيين

تمكنت قوة من مباحث السياحة والآثار بأسوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط 7 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل بقرية الغنيمية بمركز إدفو محافظة أسوان .

وكانت معلومات وصلت العقيد حسن عبد الموجود، مفتش مباحث السياحة والآثار بأسوان، عن قيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بقرية حاجر أبو خليفة بمركز إدفو، وبعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات، قامت حملة مكبرة من مباحث الآثار ومباحث إدفو، وبمشاركة محمد الإدريسي، رئيس لجنة الضبطيات والقضايا الأثرية بأدفو، بمداهمة منزل "ح. س.ر" بقرية الغنيمية.

وجرى ضبط صاحب المنزل و6 سودانيين أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، وتم العثور على حفرة دائرية بعمق 12 مترًا، و الأدوات المستعملة في الحفر .

وجرى تحرير المحضر اللازم، وجاري عرض المتهمين على النيابة.

المصدر: مصراوي

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ضبط مصرى و6 سودانيين أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بأسوان

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
79470

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager