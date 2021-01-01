ضبط مصرى و6 سودانيين أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بأسوان



ضبط مصرى و6 سودانيين ضبط مصرى و6 سودانيين

تمكنت قوة من مباحث السياحة والآثار بأسوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط 7 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل بقرية الغنيمية بمركز إدفو محافظة أسوان .



وكانت معلومات وصلت العقيد حسن عبد الموجود، مفتش مباحث السياحة والآثار بأسوان، عن قيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بقرية حاجر أبو خليفة بمركز إدفو، وبعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات، قامت حملة مكبرة من مباحث الآثار ومباحث إدفو، وبمشاركة محمد الإدريسي، رئيس لجنة الضبطيات والقضايا الأثرية بأدفو، بمداهمة منزل "ح. س.ر" بقرية الغنيمية.



وجرى ضبط صاحب المنزل و6 سودانيين أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، وتم العثور على حفرة دائرية بعمق 12 مترًا، و الأدوات المستعملة في الحفر .

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وجرى تحرير المحضر اللازم، وجاري عرض المتهمين على النيابة.