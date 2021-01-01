بعد تحذير هيئة الدواء.. مخاطر استخدام الكورتيزونات على جلد الأطفال

حذرت هيئة الدواء، من الإفراط في استخدام الكريمات أو المراهم التي تحتوي على الستيرويدات (الكورتيزونات) لعلاج التهاب الجلد الحفاضي للأطفال لما قد يسببه من خطورة بالغة.
ونرصد في التقرير التالي مخاطر الإفراط في استخدام الكورتيزونات على جلد الأطفال، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية..
بطء التئام الجروح.
تغيرات في لون البشرة.
إحساس بالحرقان أو الوخز أو الشعور بالوخز.
جفاف أو تشقق في جلد الأطفال.
توسيع منطقة التهيج
زيادة نمو الشعر
لكن على وجه التحديد عند الأطفال، تم ربط التعرض المفرط لكريم الهيدروكورتيزون على مناطق أكبر من الجسم بنمو أبطأ وتأخر زيادة الوزن، وفقًا لجمعية الأكزيما الوطنية .
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