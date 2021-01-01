طريقة عمل سمك بربوني مع السبانخ للشيف شربيني

يعد سمك بربوني من أجمل الأكلات البحرية التى يحبها كثيرون ولكن مع الأسف لا تستطيع جميع النساء تحضيره في المنزل بسهولة لعدم معرفة عدد كبير من النساء أسرار عمله باحترافية.
نقدم لكم طريقة عمل سمك بربوني مع السبانخ بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير سمك بربوني مع السبانخ
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