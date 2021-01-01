طريقة عمل سمك بربوني مع السبانخ للشيف شربيني



سمك بربوني مع السبانخ سمك بربوني مع السبانخ



يعد سمك بربوني من أجمل الأكلات البحرية التى يحبها كثيرون ولكن مع الأسف لا تستطيع جميع النساء تحضيره في المنزل بسهولة لعدم معرفة عدد كبير من النساء أسرار عمله باحترافية.





نقدم لكم طريقة عمل سمك بربوني مع السبانخ بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير سمك بربوني مع السبانخ

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سمك بربونيثومليمونكمونملحفلفل أسودسبانخمرقةكريمة لبانيزبدةكراتكرفسشبتطريقة عمل سمك بربوني مع السبانخ* قومي بفرم الكرات وفي طاسة على النار ضعي الزبدة وعليها الكرات والكرفس والثوم المفروم والكمون والملح والفلفل وعصير الليمون* ضعي السمك البربوني في الطاسة وغطيه واتركيه لينضج ثم ضعي اوراق السبانخ على السمك مع قليل من الشبت المفروم وثوم مفروم وزبدة وغطيها واتركيها حتى تذبل و يقدم سمك بربوني مع السبانخ ساخنا.