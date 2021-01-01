ليبيا.. القبض على أحد أكبر قادة داعش

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ليبيا.. القبض على أحد أكبر قادة داعش

علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد دبيبة، الثلاثاء، على اعتقال القيادي الداعشي امبارك الخارمي، معتبرا أن ذلك "نجاح كبير" للقوات الأمنية.

وقال عبد الحميد دبيبة في تغريدة على حسابه في تويتر: "إن عملية القبض على امبارك الخارمي، أحد قادة تنظيم داعش، نجاح كبير لقواتنا الأمنية وشبابنا البواسل بقوة العمليات المشتركة".

وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا: "(قوة العمليات المشتركة) ستستمر في مكافحة الإرهاب أينما كان في أرض وطننا الغالي".

وتمكنت قوات الأمن الليبية، من القبض على الإرهابي، في مدينة بن وليد، وذلك بعد سنوات من الفرار.

المصدر: skynewsarabia

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