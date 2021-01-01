جالاتا سراي يوجه انذارا شديد اللهجة لـ مصطفى محمد.. تفاصيل



مصطفى محمد مصطفى محمد

أكد تقرير صحفي، أن إدارة نادي جالاتا سراي، وجهت إنذارا، شديد اللهجة، للمهاجم المصري مصطفى محمد، لاعب الفريق.



وذكرت صحيفة “ fotomac” التركية، أن مصطفى محمد تلقى تحذيرا شديد اللهجة من من قبل إدارة نادي جالاتا سراي، وفاتح تريم المدير الفني لفريق، بضروة الالتزام، خلال الفترة المقبلة، من أجل استعادة مستواه.



وأوضحت الصحيفة، أن فاتح تريم ، قرر منح مصطفى محمد فرصة ثانية، لاستعادة مستواه مع جالاتا سراي.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة نادي جالاتا سراي تنوي تفعيل بند شراء مصطفى محمد من الزمالك، مقابل 4 ملايين دولار، مع إمكانية بيعه لأحد أندية الدوري الفرنسي، مستقبلا.وكان مصطفى محمد قريبا من الانضمام إلى بوردو، الأسبوع الماضي، حيث تجاوز الكشف الطبي في النادي الفرنسي، لكن الصفقة فشلت في النهاية، بسبب رفض مجلس إدارة نادي الزمالك.