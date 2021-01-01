أكد تقرير صحفي، أن إدارة نادي جالاتا سراي، وجهت إنذارا، شديد اللهجة، للمهاجم المصري مصطفى محمد، لاعب الفريق.
وذكرت صحيفة “ fotomac” التركية، أن مصطفى محمد تلقى تحذيرا شديد اللهجة من من قبل إدارة نادي جالاتا سراي، وفاتح تريم المدير الفني لفريق، بضروة الالتزام، خلال الفترة المقبلة، من أجل استعادة مستواه.
وأوضحت الصحيفة، أن فاتح تريم ، قرر منح مصطفى محمد فرصة ثانية، لاستعادة مستواه مع جالاتا سراي.
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التعليقات على جالاتا سراي يوجه انذارا شديد اللهجة لـ مصطفى محمد.. تفاصيل
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