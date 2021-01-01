جالاتا سراي يوجه انذارا شديد اللهجة لـ مصطفى محمد.. تفاصيل

آخر الأخباراخبار الرياضة › جالاتا سراي يوجه انذارا شديد اللهجة لـ مصطفى محمد.. تفاصيل

صورة الخبر: مصطفى محمد
مصطفى محمد

أكد تقرير صحفي، أن إدارة نادي جالاتا سراي، وجهت إنذارا، شديد اللهجة، للمهاجم المصري مصطفى محمد، لاعب الفريق.

وذكرت صحيفة “ fotomac” التركية، أن مصطفى محمد تلقى تحذيرا شديد اللهجة من من قبل إدارة نادي جالاتا سراي، وفاتح تريم المدير الفني لفريق، بضروة الالتزام، خلال الفترة المقبلة، من أجل استعادة مستواه.

وأوضحت الصحيفة، أن فاتح تريم ، قرر منح مصطفى محمد فرصة ثانية، لاستعادة مستواه مع جالاتا سراي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة نادي جالاتا سراي تنوي تفعيل بند شراء مصطفى محمد من الزمالك، مقابل 4 ملايين دولار، مع إمكانية بيعه لأحد أندية الدوري الفرنسي، مستقبلا.

وكان مصطفى محمد قريبا من الانضمام إلى بوردو، الأسبوع الماضي، حيث تجاوز الكشف الطبي في النادي الفرنسي، لكن الصفقة فشلت في النهاية، بسبب رفض مجلس إدارة نادي الزمالك.

المصدر: صحيفة “ fotomac” التركية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جالاتا سراي يوجه انذارا شديد اللهجة لـ مصطفى محمد.. تفاصيل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
76206

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager