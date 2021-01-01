بعد قرار إقالته.. ضربة جديدة من اتحاد الكرة ضد حسام البدري



حسام البدري حسام البدري

أزمة جديدة تطرق على الأبواب بين اتحاد الكرة وحسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول عقب قرار إقالته من تدريب الفراعنة أمس بسبب سوء الأداء فى المباراتين الماضيتين بمنافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



وتأتى هذه الأزمة فى ظل تمسك حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق بالحصول على مستحقاته المالية كاملة الخاصة بالشرط الجزائى الخاص بعقده والذى يشير إلى حصوله على شهرين بقيمة مليون و650 ألف جنيه .



وبدأ اتحاد الكرة فى جمع مخالفات حسام البدري طوال الفترة التى قاد فيها منتخب مصر نتيجة رفضه التام التنازل عن شرطه الجزائى والحصول عليه كاملا بعدما رفض الاستقالة من تدريب الفراعنة بعد مفاوضات قوية تمت بينه وبين اتحاد الكرة ممثل فى أحمد مجاهد .

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ويرتكز اتحاد الكرة على مخلفات البدري طوال الفترة الماضية مثل ظهوره فى العديد من البرامج التلفزيونية دون الحصول على استئذان مسبق بالإضافة إلى سفره بشكل مستمر خارج البلاد .وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ أمس الاثنين برئاسة أحمد مجاهد، إقالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول.ووجه اتحاد الكرة، الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري، على الفترة الماضية.كما قرر الاتحاد المصري، استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال 48 ساعة.وكان منتخب مصر قدم خلال المباراتين السابقتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، أداء غير مُرضٍ للجميع مما جعل الإعلام والخبراء والجماهير يشنون هجومًاَ قويًاَ على البدري.وحصد المنتخب المصري، 4 نقاط من الفوز على أنجولا والتعادل مع الجابون في تصفيات كأس العالم 2022.ويواجه منتخب مصر، نظيره الليبي خلال الشهر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال.