أكد الإعلامي أحمد شوبير، فشل عودة التونسي حمدي النقاز، إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي “ مع شوبير”: مثلما أكدت في وقت سابق، موضوع حمدي النقاز مقفول بنسبة 100 %، ومفيش أمل لعودته".
كما أكد أحمد شوبير، أن محمد أشرف روقا لاعب، يتملك عرضا من نادٍ صاعد إلى الدوري الممتاز، لكنه ينتظر، حسم مصيره مع نادي الزمالك.
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التعليقات على شوبير يعلن فشل عودة حمدي النقاز لـ الزمالك
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