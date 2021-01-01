شوبير يعلن فشل عودة حمدي النقاز لـ الزمالك



حمدي النقاز حمدي النقاز

أكد الإعلامي أحمد شوبير، فشل عودة التونسي حمدي النقاز، إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي “ مع شوبير”: مثلما أكدت في وقت سابق، موضوع حمدي النقاز مقفول بنسبة 100 %، ومفيش أمل لعودته".



كما أكد أحمد شوبير، أن محمد أشرف روقا لاعب، يتملك عرضا من نادٍ صاعد إلى الدوري الممتاز، لكنه ينتظر، حسم مصيره مع نادي الزمالك.

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يذكر أم حمدي النقاز فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، في شهر ديسمبر 2019 ، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.وحصل حمدي النقاز، على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، ضد الزمالك بأحقيته في الحصول على مليون و٢٠٠ ألف دولار، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.