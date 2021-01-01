

أفضل مواقع لإزالة خلفية الصورة أون لاين في 2021 أفضل مواقع لإزالة خلفية الصورة أون لاين في 2021

إذا كنت تريد حذف الخلفية من صورة ما ولكن لا يوجد مساحة كافية على جهازك؟ فلا تقلق لأننا في هذا المقال سنتحدث عن أفضل 5 مواقع لإزالة خلفية الصورة أون لاين في 2021.



مواقع إزالة الخلفية من الصور عبر الإنترنت مجانية بالكامل ولا تتطلب منك دفع أي رسوم ولديها القدرة على إزالة الخلفية بنقرة واحدة عبر الإنترنت وذلك من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي (AI) ولكيلا نطيل عليكم دعونا نتعرف على أفضل مواقع لإزالة خلفية الصورة أون لاين.



أفضل 5 مواقع لإزالة خلفية الصورة أون لاين

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1- موقع SlazzerSlazzer هو عبارة عن أداة مجانية عبر الإنترنت تتيح لك إمكانية إزالة الخلفيات من الصور سواء كانت بتنسيق JPG أو PNG أو JPEG، يعتمد هذا الموقع على خوارزمية الرؤية الحاسوبية بالذكاء الاصطناعي القادرة على التمييز بين الأشياء المربكة مثل الشعر والألوان المتشابهة لفصلها عن الخلفية.يأتي هذا الموقع مع واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام للغاية، فقط كل ما سيتوجب عليك فعله هو الدخول إلى الموقع ومن الصفحة الرئيسية الخاصة به ستجد زر Upload Image باللون البرتقالي قم بالضغط عليه ثم اختر الصورة التي تريد إزالة الخلفية منها وفي غضون ثوانٍ معدودة ستجد الصورة بدون خلفية وعلاوة على ذلك فإن هذا الموقع يتيح لك إمكانية إضافة خلفية أخرى للصورة سواء من الخلفيات التي يوفرها لك مجانا أو أي خلفية موجودة مسبقا على جهازك.2- موقع Remove.bgRemove.bg من أشهر المواقع لإزالة خلفية الصورة أون لاين بشكل مجاني حيث يمكنك من خلاله حذف خلفية الصور التي تتكون من أشخاص وحيوانات وكائنات وسيارات وحتى رسومات بدون أي أخطاء وذلك لأنه يعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي.كل ما عليك فعله لإزالة خلفية الصورة أون لاين هو سحب صورتك وإفلاتها في الصفحة الرئيسية وبدون الضغط على أي شيء سيبدأ موقع Remove.bg بحذف الخلفية تلقائيا ويستغرق ذلك حوالي 5 ثوانٍ فقط، وبعد أن ينتهي من العلمية سيعرض عليك يمكنك إما تنزيل الصورة بدون خلفية أو إجراء القليل من الإصلاح لجعلها مثالية مثل إضافة خلفية جديدة للصورة أو تكبير / تصغير حجمها.3- موقع Removal.AIRemoval.AI موقع آخر شهير يوفر للمستخدمين خدمة إزالة الخلفية من الصورة بشكل مجاني تماما مع إمكانية إضافة بعض التعديلات الأخرى بحيث يمكنك الكتابة على الصورة التي قمت بحذف الخلفية منها أو إضافة خلفية جديدة أو ضبط التشبع والتباين وأدوات أخرى ممتازة لن تجدها في أي موقع آخر.ولكن هناك عيبا وحيدا في Removal.AI وهو أنه بطيء نسبيا ويقلل من جودة الصورة بعد الإزالة، ومع ذلك هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص يستخدمون هذا الموقع بسبب أدواته العديدة والمتوفرة بشكل مجاني.ومثل المواقع الموجودة في الأعلى فإن هذا الموقع الرائع يعتمد على الذكاء الاصطناعي وطريقة استخدامه لا تختلف كثيرا عنهم فقط كل ما سيتوجب عليك فعله هو إفلات الصورة المراد حذف الخلفية منها ثم انتظر حتى يتم الانتهاء من إزالة الخلفية وابدأ في إضافة التعديلات التي تريدها.4- موقع Clipping Magicيعتبر Clipping Magic بديلا آخر مثيرا للاهتمام يساعدنا في إزالة خلفية الصور بشكل مجاني وبسهولة بالغة حيث إنه يدعم أكثر من طريقة لرفع الصورة على الموقع وبغض النظر عن الطريقة العادية فإن هذا الموقع يدعم سحب الصورة وإفلاته مباشرة أو لصق عنوان URL للتعامل مباشرة مع الصور من الإنترنت، بعد إضافة الصورة سيبدأ الموقع في إزالة الخلفية بشكل تلقائي وبمجرد تنفيذ عملية الحذف سيقدم لك الموقع محرر صور متكامل يسمح لك بأداء بعض مهام التنقيح الأساسية على الصورة الناتجة التي تتمثل في إصلاح أي عيب في الصورة ولمس البثور على الوجه أو الشامات ويمكنك أيضا اختيار حجم الفرشاة وكثافتها وتطبيق التأثير، ولكن هناك عيبا وحيدا في موقع Clipping Magic وهو أنه يضيف علامة مائية على الصور التي تزيل عنها الخلفية من خلاله.5- موقع موقع Bg eraserbgeraser.com هو موقع مجاني لإزالة الصورة من الخلفية، يدعم معظم تنسيقات الصور الشهيرة وذلك حتى يتمكن المستخدمون من حذف خلفية أي صورة موجودة على أجهزتهم بشكل مجاني من دون اللجوء إلى أي برامج، طريقة استخدام هذا الموقع الرائع لا تختلف كثيرا عن المواقع الأخرى حيث إنه يقوم بإزالة خلفية الصورة اعتمادا على الذكاء الاصطناعي.