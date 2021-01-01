كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "آبل" الأمريكية قررت ألا تكون تقنية الاتصالات الثورية الخاصة بها بالاتصال عبر الأقمار الصناعية في هواتف "آيفون" الجديدة متاحة للجميع.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن مصادر من داخل "آبل" أكدت أن تقنية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في هواتف "آيفون" ستكون مقصورة على مناطق معينة فقط.
وتنوي أن تخصص "آبل" تقنية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، على حالات الطوارئ وفي أسواق محددة خاصة تلك المناطق، التي لا يوجد فيها تغطية هواتف خلوية بصورة منتظمة.
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التعليقات على "آبل" تعلن أن تقنية الاتصالات الثورية في هواتف "آيفون" الجديدة لن تكون متاحة للجميع
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