"آبل" تعلن أن تقنية الاتصالات الثورية في هواتف "آيفون" الجديدة لن تكون متاحة للجميع

آخر الأخبارعلم وتقنية › "آبل" تعلن أن تقنية الاتصالات الثورية في هواتف "آيفون" الجديدة لن تكون متاحة للجميع

صورة الخبر: "آبل" تعلن أن تقنية الاتصالات الثورية في هواتف "آيفون" الجديدة لن تكون متاحة للجميع
"آبل" تعلن أن تقنية الاتصالات الثورية في هواتف "آيفون" الجديدة لن تكون متاحة للجميع

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "آبل" الأمريكية قررت ألا تكون تقنية الاتصالات الثورية الخاصة بها بالاتصال عبر الأقمار الصناعية في هواتف "آيفون" الجديدة متاحة للجميع.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن مصادر من داخل "آبل" أكدت أن تقنية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في هواتف "آيفون" ستكون مقصورة على مناطق معينة فقط.

وتنوي أن تخصص "آبل" تقنية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، على حالات الطوارئ وفي أسواق محددة خاصة تلك المناطق، التي لا يوجد فيها تغطية هواتف خلوية بصورة منتظمة.

وأكدت المصادر أن "آبل" تنوي أن تطلق أقمار صناعية خاصة بها، لتواكب تلك التقنية الثورية في هواتف "آيفون" المرتقبة، ولكن هذا قد لا يكون إلا بعد سنوات عديدة.

وأرجعت المصادر هذا القرار من "آبل" إلى الاعتراضات الكبرى، التي ستواجهها من شركات الاتصالات المختلفة، بسبب ما سيتكبدوه من خسائر إذا ما تم تعميم تلك التقنية حول العالم كله.

المصدر: سبوتنيك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "آبل" تعلن أن تقنية الاتصالات الثورية في هواتف "آيفون" الجديدة لن تكون متاحة للجميع

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
28662

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager