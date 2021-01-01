فيفو تؤكد وصول الهاتف Vivo X70 Pro بالمعالج Exynos 1080

أكدت اليوم شركة فيفو أنها ستعلن رسميا عن الهاتف Vivo X70 Pro يوم 9 سبتمبر المقبل بالمعالج Exynos 1080، وكانت هناك بعض التسريبات التي كشفت لنا عن المواصفات الرئيسية لهذا الهاتف والتي كشفت أيضا عن بعض مواصفات Vivo X70 Pro Plus. وفيما يلي دعونا نتعرف على ذلك.
تم تأكيد وصول الهاتف X70 Pro Plus القادم من فيفو بمعالج V1 ISP المساعد مع شريحة Snapdragon 888 Plus، وأيضا أكدت الشركة أن Vivo X70 Pro سيصل بمعالج ثماني النواة من فئة Exynos 1080 المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وكانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن الذاكرة العشوائية ستصل بسعة 8 أو 12 جيجا رام مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجا بايت.
وبالإضافة إلى ذلك سيصل هذا الهاتف مع شاشة AMOLED بحجم 6.5 بوصة وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 120 هرتز كما أنها ستحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل وسيحتوي كذلك على 4 كاميرات في الخلف تم تطويرها بالتعاون مع شركة ZEISS، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل بجانب كاميراتين بدقة 12 ميجا بكسل وكاميرا واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل.
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