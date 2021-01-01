

فيفو تؤكد وصول الهاتف Vivo X70 Pro بالمعالج Exynos 1080 فيفو تؤكد وصول الهاتف Vivo X70 Pro بالمعالج Exynos 1080

أكدت اليوم شركة فيفو أنها ستعلن رسميا عن الهاتف Vivo X70 Pro يوم 9 سبتمبر المقبل بالمعالج Exynos 1080، وكانت هناك بعض التسريبات التي كشفت لنا عن المواصفات الرئيسية لهذا الهاتف والتي كشفت أيضا عن بعض مواصفات Vivo X70 Pro Plus. وفيما يلي دعونا نتعرف على ذلك.



تم تأكيد وصول الهاتف X70 Pro Plus القادم من فيفو بمعالج V1 ISP المساعد مع شريحة Snapdragon 888 Plus، وأيضا أكدت الشركة أن Vivo X70 Pro سيصل بمعالج ثماني النواة من فئة Exynos 1080 المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وكانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن الذاكرة العشوائية ستصل بسعة 8 أو 12 جيجا رام مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجا بايت.



وبالإضافة إلى ذلك سيصل هذا الهاتف مع شاشة AMOLED بحجم 6.5 بوصة وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 120 هرتز كما أنها ستحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل وسيحتوي كذلك على 4 كاميرات في الخلف تم تطويرها بالتعاون مع شركة ZEISS، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل بجانب كاميراتين بدقة 12 ميجا بكسل وكاميرا واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل.

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ووفقا للتسريبات السابقة فإن البطارية ستصل بسعة 4500 ملي أمبير وستدعم الشحن السريع بقوة 44 واط، بالإضافة إلى أن Vivo X70 Pro سيدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية وسيتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة وسيتميز أيضا بمكبرات صوت ستريو وخاصية NFC.وهذا كان كل ما لدينا بخصوص الهاتف Vivo X70 Pro، يجب علينا الآن الانتظار حتى يوم 9 سبتمبر عندما يتم الإعلان بشكل رسمي عن هذا الهاتف لمعرفة المواصفات والأسعار الرسمية.