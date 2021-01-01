كشفت DS عن أيقونتها DS4 الفاخرة الجديدة، وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارةDS4 الجديدة تتمتع من الناحية التصميمية بمزيج فريد بين ملامح موديلات الصالون والكوبيه والموديلات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.
وتقدم السيارة بطول 4.40 متر، كما تقف على عجلات رياضية قياس 20 بوصة، وتتمتع بملامح تصميمية أنيقة مع مصابيح ضوء نهاري جذابة، فضلا عن العديد من المكونات المطلية باللون الأسود أو الكروم.
وتظهر بالمقصورة الداخلية شاشات رقمية حولها القليل من المفاتيح، مع مواد عالية الجودة. ويتنوع برنامج دفع السيارة بين محركات البنزين والديزل ونسخ الدفع الهجين Plug-in، ومن المقرر أيضا طرح سيارة كهربائية خالصة.
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التعليقات على DS تكشف عن سيارتها DS4
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