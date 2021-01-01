

مبيعات الشاحنات المحلية والمستوردة ترتفع بنسب 43.7% و157.6% مبيعات الشاحنات المحلية والمستوردة ترتفع بنسب 43.7% و157.6%

سجل معدل مبيعات الشاحنات خلال الفترة من شهر يناير وحتى يوليو من العام الجاري 2021، ارتفاع بنسبة 54.2%، منذ بداية العام الجاري، وحتى يوليو الماضي، وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».



وسجل التقرير، ارتفاع في معدل مبيعات الشاحنات «المحلية» بنسبة 43.7%، حيث سجلت عدد 24 ألف و689 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت عدد 17 ألف و182 مركبة.



وأوضح التقرير، ارتفاع في معدل مبيعات الشاحنات «المستوردة» خلال 2021 بنسبة 157.6% حيث سجلت عدد 4 آلاف و495 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت عدد 1745 مركبة.

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وفي السياق ذاته، أوضح التقرير ترتيب العلامات التجارية الأكثر مبيعا لمركبات «الشاحنات» خلال شهر يوليو الماضي، داخل السوق المحلية موديل العام 2021، وهي بالترتيب:- «شيفروليه» انخفاض في معدل مبيعاتها خلال يوليو 2021 حيث سجلت عدد 2357 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال يوليو 2020 حيث سجلت عدد 2838 مركبة.- «نيسان» ارتفاع في معدل مبيعاتها خلال يوليو 2021 حيث سجلت عدد 569 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال يوليو 2020 حيث سجلت عدد 193 مركبة.- «تويوتا» ارتفاع في معدل مبيعاتها خلال يوليو 2021 حيث سجلت عدد 198 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال يوليو 2020 حيث سجلت عدد 156 مركبة.- «سوزوكي» ارتفاع في معدل مبيعاتها خلال يوليو 2021 حيث سجلت عدد 141 مركبة.- «مرسيديس بنز» ارتفاع في معدل مبيعاتها خلال يوليو 2021 حيث سجلت عدد 121 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال يوليو 2020 حيث سجلت عدد 110 مركبة.جدير بالذكر، أنه خلال الفترة من يناير وحتى شهر يوليو الماضي، سجل معدل مبيعات السيارات بمختلف أنواعها ارتفاعا داخل السوق المحلي، بنسبة وصلت إلى 48.89% بنحو 161 ألفًا و781 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2020، حيث وصل عدد المبيعات إلى 108 آلاف و657 مركبة.