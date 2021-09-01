تبدأ المؤسسات الحكومية اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، في تحصيل الرسوم والمستحقات المالية الخاصة بها مثل فواتير الكهرباء والغاز والمياه وخدمات المرور إلكترونياً تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2019
وتنتهي مهلة توفيق الأوضاع للمخاطبين بقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى» التى امتدت لستة أشهر غداً الثلاثاء، والتى استهدفت إتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين مع هذه الجهات في جميع منافذ التحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.
ويشمل تطبيق قانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى» كلا من الجامعات ومعاهد التعليم العالي، وكذلك فواتير استهلاك الكهرباء، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، وفاتورة التليفون الأرضي، واشتراكات مترو الأنفاق وغيرها.
ووضعت اللائحة التنفيذية للقانون حدًا أقصى للتحصيل النقدي يبلغ ٥٠٠ جنيه للمصروفات الدراسية بالجامعات ومعاهد التعليم العالي، و٥ آلاف جنيه مقابل استهلاك الكهرباء شهريًا، و٥ آلاف جنيه مقابل استهلاك مياه الشرب شهريًا، و٣ آلاف جنيه مقابل استهلاك الغاز الطبيعي شهريًا، وألف جنيه مقابل فاتورة التليفون الأرضي الشهرية، و١٠ آلاف جنيه للنقل الجوي والبحري، و٥٠٠ جنيه لاشتراكات مترو الأنفاق، كما يجب على الجهات المخاطبة بهذه اللائحة تحصيل مقابل هذه الخدمات بإحدى وسائل الدفع غير النقدي إذا تجاوز قيمته الحد الأقصى المقرر للدفع النقدي.
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التعليقات على وفقا للقانون.. تعرف على حوافز الدفع الالكتروني لخدمات الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات
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