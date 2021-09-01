قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المستهدف في العالم المالي الحالي تحصيل تريليون جنيه من الضرائب.
وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» عبر شاشة صدى البلد، الإثنين، أن العاملين بالتسويق عبر الإنترنت يتهربون من سداد ضريبة القيمة المضافة، والمخالفون الذين لا يسددون ضريبة القيمة المضافة يتم إحالتهم للنيابة العامة.
وأكد الوزير أن البيع بدون فاتورة يعرض أصحاب الشركات لعقوبة تصل لـ5 سنوات سجن، مشيرا إلى أن الفواتير الإلكترونية تساهم في التصدي للتهرب الضريبي.
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التعليقات على وزير المالية: السجن 5 سنوات عقوبة البيع بدون فاتورة.. ونستهدف تحصيل تريليون جنيه ضرائب
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