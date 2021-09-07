

سعر الدولار في البنوك اليوم 7-9-2021 سعر الدولار في البنوك اليوم 7-9-2021

شهد سعر الدولار ارتفاعاً طفيفاً مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 7-9-2021، بعد أن تراجع بمعدل قرش واحد على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية أول الأسبوع الجاري.



وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.



وبلغ أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

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وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيها للبيع في بنوك “ الأهلي المصري، التجاري وفا إيجيبت، مصر، العربي”.وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك “ الأهلي اليوناني، أبوظبي الأول”.بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك “ التجاري الدوليCIB، قطر الوطنيQNB ، بلوم، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدوليAIB، البركة، الأهلي المتحد، سايب، قناة السويس، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، العربي الأفريقي الدولي، ابوظبي التجاري، عودة، الكويت الوطنيNBK، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، مصر ايران للتنمية،HSBC”.أعلي سعر لـ الدولاروصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان، الاستثمار العربي.وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك “ مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي”.وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرةبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.