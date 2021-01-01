يبدو أن هاتف Red Magic 6S Pro سيأتي بعدد من الميزات والمواصفات الخارقة التي لم تأت من قبل فى أى هاتف ذكي، حيث كشفت تسريبات أن الهاتف سيحصل على معدل أخذ عينات باللمس ب 720 هرتز في الثانية.
وبحسب موقع NewsBytes فإن شاشة اللمس الخاصة بهاتف Red Magic 6S Pro ستحتوى على معدل تبريد جيد للغاية مع بطارية بها نظام التبريد ICE 7.0 الذى يعمل على الحفاظ على برودة الشرائح والأجزاء الداخلية من كثرة الاستخدام.
كما توجد مروحة تبريد نشطة في هاتف بهاتف Red Magic 6S Pro تدور بسرعة 20000 دورة في الدقيقة بالمقارنة مع مراوح 18000 دورة في الدقيقة مع سابقه ، تزيد السرعة الأعلى من حجم الهواء بنسبة 30٪ وضغط الهواء بنسبة 35٪. يتم تخفيف الصوت الصادر من سرعة اللفات العالية بواسطة غطاء معدني ، مما يقلل الضوضاء بنسبة 40٪.
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التعليقات على هاتف Red Magic 6S Pro الخارق بشاشة بمعدل 720 هرتز وتبريد عالي
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