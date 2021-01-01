

هاتف Xiaomi 11T Pro سيدعم تقنية الشحن السريع بقوة 120 واط هاتف Xiaomi 11T Pro سيدعم تقنية الشحن السريع بقوة 120 واط

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق هاتفها المتميز من الفئة الرائدة Xiaomi 11T Pro يوم 15 سبتمبر القادم مع عدد من المواصفات الجبارة، إلا أنه قد كشفت تسريبات جديدة أن الهاتف سيأتي بقوة شحن خارقة.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Xiaomi 11T Pro سيدعم ميزة الشحن السريع بقوة 120 واط في الساعة بتقنية الشحن HyperCharge التي أعلنت عنها شاومي مؤخرا.

وعلى الرغم من أن هاتف Xiaomi 11T سيتم إطلاقه في نفس حدث إطلاق Xiaomi 11T Pro يوم 15 سبتمبر القادم، إلا أنه ليس من المؤكد أنه سيدعم تقنية الشحن السريع بهذه القدرة أم لا .



مواصفات هاتف شاومي القادم Xiaomi 11T Pro



وسيتميز هاتف شاومي القادم Xiaomi 11T Pro بشاشة من نوع OLED، قياس 6.6 بوصة، بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2460 بكسل، والتى تأتى بنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، وبكثافة تبلغ 403 بكسل، بمعدل تحديث مرتفع يصل إلى 120 هرتز فى الثانية، مع تصميم مثقوب وحواف نحيفة، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الهاتف.

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وسيقدم هاتف شاومي Xiaomi 11T Pro كاميرا رباعية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 108 ميجابكسل، مع عدسة ثانوية بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير ماكرو يأتى بدقة 5 ميجابكسل، وآخر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 20 ميجابكسل.وسيتم تشغيل هاتف شاومي القادم Xiaomi 11T Pro ، بمعالج Snapdragon 888، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجا بايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.وسيحتوى هاتف Xiaomi 11T Pro من شاومي على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 120 واط، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، والإتصال اللاسلكي Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.2، كما سيدعم تقنية تحديد المواقع GPS.سعر هاتف شاومي Xiaomi 11T Proومن المتوقع أن يأتى هاتف شاومي Xiaomi 11T Pro ، بسعر 470 دولار أي ما يعادل 7 آلاف و 300 جنية مصري