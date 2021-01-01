هاتف Xiaomi 11T Pro سيدعم تقنية الشحن السريع بقوة 120 واط

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق هاتفها المتميز من الفئة الرائدة Xiaomi 11T Pro يوم 15 سبتمبر القادم مع عدد من المواصفات الجبارة، إلا أنه قد كشفت تسريبات جديدة أن الهاتف سيأتي بقوة شحن خارقة.
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Xiaomi 11T Pro سيدعم ميزة الشحن السريع بقوة 120 واط في الساعة بتقنية الشحن HyperCharge التي أعلنت عنها شاومي مؤخرا.
وعلى الرغم من أن هاتف Xiaomi 11T سيتم إطلاقه في نفس حدث إطلاق Xiaomi 11T Pro يوم 15 سبتمبر القادم، إلا أنه ليس من المؤكد أنه سيدعم تقنية الشحن السريع بهذه القدرة أم لا .
مواصفات هاتف شاومي القادم Xiaomi 11T Pro
وسيتميز هاتف شاومي القادم Xiaomi 11T Pro بشاشة من نوع OLED، قياس 6.6 بوصة، بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2460 بكسل، والتى تأتى بنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، وبكثافة تبلغ 403 بكسل، بمعدل تحديث مرتفع يصل إلى 120 هرتز فى الثانية، مع تصميم مثقوب وحواف نحيفة، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الهاتف.
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