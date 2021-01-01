

سامسونج تكشف عن مواصفات هاتفها الشبابي القادم Galaxy M52 5G سامسونج تكشف عن مواصفات هاتفها الشبابي القادم Galaxy M52 5G

كشفت شركة سامسونج أنها تعتزم إطلاق هاتف Galaxy M52 5G من فئة M التي تصدر ضمن الهواتف المتوسطة والشبابية، مع مواصفات متميزة خاصة في سعة البطارية.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Galaxy M52 5G قد حصل على عدد من الموافقات من قبل وكالات الهواتف الذكية تمهيدا لإطلاقه هذا الشهر ما تم اعتماده شهادة Bluetooth حيث اتصال Bluetooth 5.0 .



مواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy M52 5G

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وسيتميز هاتف سامسونج Galaxy M52 5G ، بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 90 هرتز في الثانية، ودقة عرض + 1080 بكسل، تحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج في الشاشة، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.وسيقدم هاتف سامسونج القادم Galaxy M52 5G كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل بفتحة f / 1.8، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.وسيعمل هاتف سامسونج القادم Galaxy M52 5G ، بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 778G، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 و 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، يتم تشغيل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 3.1 على نظام تشغيل أندرويد 11.وسيحتوى هاتف Galaxy M52 5G ، على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، والتى تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، ويدعم الهاتف الإتصال اللاسلكي المزدوج Wi-Fi، كما يدعم الهاتف تقنية تحديد المواقع GPS، ويحتوي على مقبس لسماعة الرأس.